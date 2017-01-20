特朗普恐引爆全球匯率戰

（纽约19日讯）美国总统当选人特朗普及经济团队强烈质疑强势美元政策，引发外界担心美国可能将引发新一轮的国际汇率战。目前美元对一篮货币汇率指数升到十四年来高点，造成特朗普团队在削减美国贸易逆差上遭遇重大障碍，不过，如果美国开始压抑美元汇率，可能引发更全面的汇率战。

特朗普接受华尔街日报访问时宣称美元汇率太高，使美国企业难以跟中国大陆对手竞争，“这将扼杀我们”。特朗普重要经济幕僚史卡拉穆西表示，新政府必须重视美元升值问题，“我们必须对美元升值非常小心，因为这不仅关乎国际，更将对美国国内造成冲击”。

美国历任新政府都会行礼如仪地宣示将维持强势美元，表示这符合美国利益，即使有时强势美元弊大于利。但特朗普在竞选时便不满强势美元政策，曾表示“强势美元这种说法很好听，但也仅只于此”。现在他再做口头干预，表示他体认到强势美元将不利于为制造业创造工作机会，这违背他的竞选承诺。

经济学家普拉萨表示，“一旦引发汇率战，可能为更广泛的贸易战奠定基础，使美国与诸多贸易伙伴陷入紧张，包括欧洲、日本及大陆”；这不仅使七大工业国家间主张汇率由市场决定的共识受损，并将引发金融市场动荡，且使外国投资人不愿购买美国资产。

普拉萨表示，特朗普必定会把经济现实置于国家气势之上；“我认为特朗普是生意人，能够体认到美元汇率对于制造业留住工作机会有多么重要”。

彼得森国际经济研究所专家柏格斯坦指出，特朗普现在考虑强势美元问题相当正确，因为他估算美元至少被高估一成。他表示，用汇率来因应逆差，比美国经济衰退或设置贸易障碍等其他方法都更好；“如果能以口头干预方式压低美元，风险可能比其他方式都小”。

但伯格斯坦指出，特朗普以削减逆差为优先要务，问题在于如何来达成；“他主张的减税、高经济成长等政策，可能促使联准会更加紧缩货币政策，使美元更强”。