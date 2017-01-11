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特朗普女婿任總統顧問 恐遭反裙帶質疑

发布于 January 11, 2017


（美国华盛顿10日综合电）美国候任总统特朗普9日宣布，任命其长女伊万卡的丈夫贾里德·库什纳（Jared Kushner）为白宫高级顾问。特朗普说，这一职位将是政府中“一个关键的领导角色”。

特朗普在一份声明中描述库什纳是“广受尊敬的商人和房地产开发商”，在他自己竞选时和政权过渡中一直是“可信任的顾问”，为制定和执行其胜选战略发挥了重要作用。特朗普的声明没有提及库什纳和他的亲属关系。库什纳随后发表声明说，获得这一任命是他的“光荣”。

特朗普将于11日召开记者会，预期将说明他入主白宫后，如何管理公司的利益冲突问题，以及他可能会表明女儿伊万卡将不会管理特朗普的公司。

美国媒体援引特朗普过渡团队成员透露的消息报道说，库什纳将要“顾问”的领域十分广泛，包括贸易谈判、中东政策和政府运作等。他将和特朗普之前任命的白宫办公厅主任普里伯斯、总统首席战略专家和高级顾问班农共同工作，负责执行特朗普的计划。

美国国会1967年曾通过法律，禁止民选官员在所服务或管辖机构中任命、雇用或提拔亲属。特朗普这一任命是否违法当即引起美国各界热议。

特朗普的助手辩护说，有关反裙带关系的法律不适用于白宫人事安排，例如克林顿担任总统期间，曾创建白宫医保团队并任命希拉里为负责人。

明尼苏达大学法律教授理佩因特表示，这条法律看似适用于包括总统在内的所有官员，但有可能有另外的解读。也有美媒认为，尽管特朗普说库什纳不拿薪水，但作为白宫雇员，其任命应受相关联邦法律约束。

库什纳的代理律师戈雷利克9日表示，为回避利益冲突，库什纳将辞去商业职务并出让其“可观资产”。

库什纳是知名纽约房地产开发商和媒体运营人，生于1981年，2003年毕业于哈佛大学社会学系，2006年收购《纽约观察家》周报，2007年获得纽约大学法学博士和MBA学位。他于2008年出任库什纳公司首席执行官。

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