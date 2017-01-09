特朗普團隊發言人： 不與過境美的蔡英文會面

蔡英文出访中美洲 搭乘Hellokitty彩绘专机。

（美国休斯敦8日综合电）据BBC中文网1月8日报道，台湾领导人蔡英文于当地时间7日上午9点半抵达美国休斯敦。7日，特朗普团队发言人杰西卡·迪托（Jessica Ditto）证实，在蔡英文过境期间，特朗普将不会与她会面，特朗普团队的成员也不会。

蔡英文启程时在机场表示，这也是她就职以来第二次出访，目的是“让台湾走向国际舞台”，向国际社会展现“台湾是有能力、有责任感的”。蔡英文9天访问行程的目的地是中美洲四国，并在出访途中过境美国休斯敦，下周回程途中则过境旧金山。

报道称，去年年底的“特蔡通话”让这次过境显得格外受人关注。“通话”后，中国军机军舰绕台，两岸关系紧张。中国担心特朗普团队将与蔡英文有进一步的接触。中国外交部此前也呼吁美国不要允许蔡英文过境，“不要向‘台独’势力发出任何错误信号”。

除两岸关系外，蔡英文此访的中美洲四国——洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉以及厄瓜多尔——是少数还和台湾保持所谓“邦交关系”的国家。

在非洲圣多美和普林西比上月宣布与台“断交”之后，台湾“邦交国”数量已减少到21个。在其中，梵蒂冈也正在和北京改善关系。

针对此前也有媒体预测称，中国航母“辽宁号”将在蔡英文访问期间穿过台湾海峡，台湾防务部门负责人冯世宽拒绝回应是否会穿过。但防务部门发言人陈中吉则称，台军正在“全方位跟踪监视”辽宁号的位置。

蔡英文将在当地时间今天（8日）下午离开休士顿，续程前往洪都拉斯。