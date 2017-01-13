特朗普勝選後首場記者會 劍拔弩張斥假新聞

美国候任总统特朗普11日承认俄罗斯在去年美国大选期间对美国民主党方面实施网络攻击。此前他一直不愿接受美情报机构作出的这一判断。（新华社）

（美国华盛顿12日综合电）美国总统当选人特朗普再过8天即将宣誓就职，当地时间11日上午11时（大马时间12日零时）召开自11月8日赢得大选以来的首场记者会，回应他据传被俄罗斯抓到把柄的新闻，也谈到他将如何切割利益冲突、处理奥巴玛健保等。

记者会重点如下：

● 否认被俄罗斯抓到小辫子

特朗普首度承认莫斯科当局可能于美国大选前骇入民主党电脑，但他否认他竞选团队和俄罗斯关系紧密，也否认莫斯科当局握有他“骇人听闻”和“见不得人”的资料。

他说：“这种事情完全不该写，完全就不该有，也绝对完全不该发表。”“这全是假新闻，假的，没有发生过。”

● “敬重”普京

特朗普说，“普京总统和俄国今天发布声明说这则假新闻确实是假新闻。他们说这完全没发生过……我很敬重他出面这么说的事实。”

● 不怎么敬重美国情治单位或媒体

他说：“我认为实在很丢脸、很丢脸，情治单位竟允许任何这么错误、这么不实的东西在外头……这种行为只有纳粹德国做得出来。”

他强烈批评美国有线电视新闻网（CNN）报道这则新闻，并拒绝接受该电视台记者提问，他告诉这名记者，“我不会让你问问题。你们是假新闻。”

不过他把最猛烈批评，留给将这份35页未经证实的报告公诸于世的新闻网站BuzzFeed。“至于BuzzFeed，它是一堆失败的垃圾，竟写出来，我认为他们会尝到后果。”

● 交出企业掌控

特朗普选战最大的问题，一向就是他将如何兼顾庞大地产生意和总统职务。对此，今天有了最后答案：特朗普表示他已签属文件，把“完整、全部掌控权交给儿子”小唐纳（Don Jr）和艾瑞克（Eric）。

律师狄伦（Sheri Dillon）说，这些行动“将切割总统当选人特朗普的总统职权和特朗普集团（Trump Organization）”。狄伦说，特朗普受人民委托期间，该企业将不会有任何海外交易。

身为关键股东的特朗普，只会收取营运的年度报告。

● 不管怎样，墨西哥都将付出代价

特朗普表示他将不会等到与墨西哥磋商结束再来开始打造两国间的高墙，且“墨西哥会以某种形式，形式有很多种，来补偿我们”。

● 奥巴玛健保

特朗普说：“我们将呈交……1项计划。它将撤销并取代。”他还说：“欧巴马健保（Obamacare）是民主党的问题。我们将替他们把问题下架……我们将帮民主党一个大忙。”

● 老天爷从没看过这么多的工作机会

1月20日走马上任后，特朗普承诺说，创造就业将前所未见地好转。“我们将创造工作机会。我说我会是老天爷创造出最好的工作机会制造者。”