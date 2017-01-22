特朗普一上任 白宫官网这些内容全没了

特朗普美东时间20日中午一宣誓就职成为美国第45位总统，特朗普主政下的新白宫官网上，包括男女同志双性恋者及跨性别者（LGBT）、气候变迁、健保及公民权利等页面也立即跟着消失。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）、科技网站“Motherboard”报道，这项变化发生于中午，奥巴玛政府将白宫官网“whitehouse.gov”移交给特朗普团队后。

白宫的LGBT族群官方网页“WhiteHouse.gov/LGBT”，目前不是鼓励访客转而在特朗普（Donald Trump）总统的网页注册更新，就是呈现不能连结的网页状态，写着：“已无法搜寻到您要求的网页‘lgbt’。”

除了正式移除气候变迁的专用网页“http://www.whitehouse.gov/energy/climate-change”，特朗普主政下的白宫也同时删除所有明确提及“气候变迁”及“全球暖化”的用词。

取而代之的是特朗普“美国优先”能源计划贴在官网上。这项计划呼吁取消相关法规，包括前总统奥巴玛（Barack Obama）时代为了对抗全球暖化成因的“气候行动计划”（Climate Action Plan）。

一名推特使用者也注意到，有关残障人士的网页也无法连结了。