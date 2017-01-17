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特往墓園祈禱 副揆抵晉哀悼阿德南

发布于 January 17, 2017
丧夫之痛的查米拉气色比之前好，惟依然难掩其哀伤的神情。
丧夫之痛的查米拉气色比之前好，惟依然难掩其哀伤的神情。


（本报古晋16日讯）我国副首相拿督斯里阿末扎希风尘仆仆前来砂州为已故前首席部长拿督巴丁宜阿德南哀悼，同时前往山都望私邸慰问遗孀拿督查米拉及家属。
副首相阿末扎希今日下午抵达古晋国际机场后直接前往墓园为已故前任首长拿督巴丁宜阿德南致敬后，直奔山都望私邸，于傍晚6时20分抵达并获得新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里以及砂州务秘书丹斯里莫希迪甘尼等人迎接。
副首相与首长见面相互给对方一个拥抱，随后登入阿德南府邸问候遗孀查米拉。
经历丧夫之痛的查米拉今日气色比之前好，惟依然难掩其哀伤的神情。新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里的夫人拿汀阿玛朱玛阿妮也在旁陪伴着查米拉。
阿末扎希入屋稍作休息之后，便和其他政要人物接着更衣准备祈祷。
今日连同出席的有州务秘书莫希迪甘尼、砂第二资源策划及环境部长拿督阿玛阿旺登雅、砂州议长拿督阿玛阿斯菲雅、砂州警察总监马斯兰、北市市长拿督阿邦阿都华合等。阿德南儿子阿都阿兹与阿兹祖都有在场。

因政務未克出席葬禮
阿末札希來看阿德南了
副首相拿督斯里阿末札希昨午特地从都门飞抵古晋，专程前往已故阿德南沙登位于三马连马来墓园的墓园进行祈祷和哀悼，随后再启程前往已故阿德南沙登位于山都旺的私邸，探访其遗孀查米拉和家人，以送上最深切的慰问。
据了解，拿督斯里阿末札希日前因为政务在身，无法亲自出席已故阿德南沙登的葬礼。昨日陪同出席的砂州内阁政要包括砂副首长拿督斯里道格拉斯、砂第二资源策划与环境部长拿督阿玛阿旺登雅、砂地方部长兼砂人联党主席拿督沈桂贤等。

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