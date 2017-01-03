燃油柴油起價 學巴羅厘喊漲

（吉隆坡2日讯）政府调涨一月份燃油费，学生巴士业者也将调涨学巴车资！家长负担再加重。另一方面，因为燃油价格调涨，连带罗厘运输费顺势调涨，今年华人可要过“贵”年了！

家长负担再增加，学生巴士业者调涨学生巴士车资！

继开学必备用品因令吉贬值而涨价后，家长的口袋再次“大出血”。据探悉，在新的学年，家长将面对学巴涨价。

马来西亚学生车公会联合会总会长阿马里在接受电访时指出，由于政府1月份调高燃油费用后，学巴业者不得不跟进，因此将额外的费用转嫁给家长。

“是的，部分业者在与家长协商后，决定调整学巴车资。这是不得已的情况，要知道政府调涨燃油费，令到业者喘不过气，因此势必调整学巴的费用。”

他说，尽管部分的业者已经调整学巴价格，但有些业者仍在与家长协商，以免增加家长负担。

“有关调涨的幅度是视不同的学巴业者而定，涨幅也是依据距离与提供的服务做出调整。无论如何，我们是希望业者和家长都能够接受有关的价格。”

针对交通部副部长拿督阿都阿兹卡巴拉维指学巴没理由涨价一事，阿马里则回应，除非政府不调涨燃油价格，否则学巴有理由调高车资。

“他说我们没有理由涨价，但是政府为何有理由调高燃油费用？倘若学巴业者不涨价，那增加的费用是谁帮他们承担？难道政府愿意吸纳这笔费用？”

他也提及，随着百物涨价和令吉贬值，一些巴士的重要零件也变得昂贵，因此必须调涨价格以应付开销。

询及是否有家长已向大马学生车公会联合会表达对学巴车资调涨后的不满，阿马里则表示，多数的家长都能够体谅学巴业者，并且在与学巴业者协商后，也同意缴付合理的学巴收费。