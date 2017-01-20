無證宣教罪成 沙亞南國會議員恐失議席

（巴生19日讯）沙亚南区国会议员卡立沙末今日在伊斯兰法庭被判在没有获得准证下说教罪名成立，罚款2千900令吉，或以3个月监禁替代。

卡立沙末周四上午在巴生伊斯兰低级法庭闻判后表明，本身不服所判，因此将于明天提出上诉。若上诉失败，卡立沙末恐将失去议员资格。

根据联邦宪法第48（1）（e）条款阐明，一名国会议员若在刑事罪下被判监禁超过1年或罚款不低于2千令吉，将丧失国会议员的资格。

卡立沙末也是国家诚信党宣传主任，他是于2012年4月被雪州伊斯兰教局控上伊斯兰法庭。

根据控状，他被指于2011年8月16日，在斯里士文达花园的一间祈祷所，在没有获得准证下发表宗教演说，因而抵触2003年雪州伊斯兰法行政条例第119（1）条文。

在此条文下，一旦罪成可被判最高3千令吉罚款，或2年监禁，或两者兼施。

法官莫哈末海鲁丁今日下判时也谕令60岁的卡立沙末，若无法支付罚款，须以3个月监禁替代。

卡立沙末接着便缴交罚款。法官是考量了卡立沙末已年届60岁，以及身患心脏病及对社会作出许多福利工作，而判如上述。

他说明，这项判罚旨在给予卡立沙末教训，同时警戒社会大众，勿犯下类似罪行。

他续说，这项判决也考量了被告并非主动认罪，而是通过审讯、耗时冗长以致加重政府开销的因素在内。

卡立沙末的代表律师祖卡纳因较后表示，此案是首宗伊斯兰法庭判罚超过2千令吉的案例。对于其议员资格问题，卡立沙末本身也不确定联邦宪法第48（1）（e）条款是否适用于这项伊斯兰法庭的判罚。

“若根据联邦宪法，任何国会议员若监禁超过1年或罚款2千令吉，便会失去议员资格。至于我是否将因此失去资格，得胥视高庭较后的裁决。”