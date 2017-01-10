無情火燒安樂窩 13戶家庭失家園

黑暗的夜亮起了火光，安乐窝瞬间陷入火海中，灾黎心中更是痛。

（本报美里9日讯）疑蜡烛翻倒肇祸，非法木屋区发生火患，无情大火估计造成约13户家庭痛失家园，所幸未造成任何伤亡。

此火灾事故发生于今凌晨2时左右，位于美里巴南莫伊巴村（Kampung Muhibbah，Kuala Baram）的非法木屋区。

消防及消拯局在凌晨2时09分接到有关消息后，便火速派员前往现场并展开灭火行动。有关当局派出1辆消拯车、1辆水槽车及12名消拯员前往现场。

据目击者指出，火势是从一名50余岁的独居土著男子家中开始。

该名独居男子向居民表示，因家中电线短路而发生火患，但男子当时并无求救，之后便不知所踪。

附近的居民较后发现火势后，立即唤醒左邻右舍，13户家庭才因此逃过一劫。

据悉，13户住家内住有71名灾黎，他们都在睡梦中被居民的呼救声惊醒，才惊觉发生火患，所幸都能及时逃命，更有灾黎及时将部分财物及重要文件搬出。

由于每间住家毗邻非常靠近，加上住家是属木质，火势在风势的助阵下蔓延的非常迅速，让消拯人员救援行动难上加难。

虽然消拯人员极力控制火势，但因蔓延得太快，导致最终13间住家完全被烧毁，火势成功在凌晨5时50分完全被扑灭。火势殃及池鱼，造成附近约13户居民失去家园。

此火灾事故所造成的损失暂时无法估计，消防及消拯局也初步证实是疑因蜡烛翻倒而引发火患，但火灾并无造成任何伤亡。

傑佛里：不知發生火患

鄰居呼喊救一家人

（本报美里9日讯）如果不是邻居的呼喊声，我和我的家人或其他灾黎，相信已经葬身火海了。

灾黎杰佛里在受访时表示，由于隔日必须上学，因此昨夜已经很早就入睡了，因此并不知道火患的发生。

“我是被邻居的呼喊声惊醒，便出外探个究竟，才知道火势已快要烧到我家了，所以我立即唤醒我家人并逃生，才逃过一劫。”

他透露，13户住家内住有71名灾黎，当中包括伊班、加央及马来住户，但多数为伊班居民。

杰佛里说，附近的住户都是公用发电机以供应电流，唯独居男子家中并无与其他居民公用发电机，因此并没有电流的供应。

“他甚少和左邻右舍来往，我们只知道他的家中并没有电流，因此晚上都需靠着蜡烛的亮光照明。”

他续说，发生火患时，男子曾向邻居表示因家中电线短路而失火，但没有电流的供应，何来的电线短路，自己也不明白为何该名男子撒谎。

各種因素阻礙救火 消防員遭辱罵

（本报美里9日讯）村民在紧急中拨打999热线，加上罗冰消拯及消防局与火灾现场有段距离，因而缓慢了救火的时间。

罗冰消防及乡镇局在凌晨2时09分接获999的转接电话后，立即派出1辆消防车、1辆水槽车及12名消防员赶往灾区救火，却引起村民的不满，怨声四处，以不满的口气不断辱骂消防员，表示灭火工作行动缓慢，导致他们痛失家园。

罗冰消拯及消防局的位置距离瓜拉巴南大约20公里，路途遥远。此外，莫伊巴村位置较偏僻，且路段小，路面凹凸不平，消防车及水槽车无法快速驾驶，所以消防人员在短时间内赶到现场。

根据本报记者从柏迈再也驾驶抵达到灾区的路程，也需约30分钟，但消防员在30分钟已抵达现场，依然还是遭到村民辱骂，但消防员并没有因为面对村民的骂喊声而恼怒，反之，他们立即上前救火。

另一方面，校方员在抵达后进行灭火工作，因水槽车内的水有限，加上失火的范围相当广大及附近并无设立消防栓，用尽水源后，他们也只能到附近的河水抽取水源。消防员冒险在火海中救火，村民在旁围观，最终还是抵不过村民们的唾骂。

记者在现场工作时，四处听见有村民以“粗口”来怒骂消防人员的工作进度，且不断诅咒消防员，但他们却不见消防人员努力付出的一面。