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為消費者 推新產品 3月建築貿易展

发布于 January 23, 2017


（本报古晋22日讯）马来西亚建筑师协会（砂拉越分会）将于3月24至26日举办两年一度的建筑贸易展。
DML Products（Borneo）Sdn. Bhd. 是这次贸易展主要赞助商。该公司已连续四次参展。
DML公司进军砂拉越已10年，一向以高品质的创意和适用性而持续在本地建筑业稳健成长。该公司的业务经理Paddy Wong透露，“我们相信每两年举办一次的建筑贸易展将持续成为我们为业界人士和消费者推广新产品的有力平台，促使大家对于我们特定产品的认识逐年增加，和扩大我们的联系网。”
他希望业界和大众可以认识和详细了解建筑贸易展展出一系列结合了美观性和功能性的新产品。
“DML公司的两个主要产品为遮阳板（Sun Louvers）和外墙板条（Strip Facade），以及各类铝质天花板。高科技的独特设计，确保产品的质量和耐用性。公司很注重信誉，因此坚持捍卫产品的质量和耐用性，不褪色，节源和环保功能。”
这些产品可以根据顾客的颜色喜好特别订制，并广泛使用于住宅、商业大楼、公寓、机场航站大楼、车站、办公室、展示厅和酒店等。
DML的总公司位于吉隆坡。它各别在砂拉越、柔佛、槟城、沙巴、新加坡、越南和菲律宾设立工厂。该公司也在亚洲地区拥有稳健成长的市场营销。
欲知更多关于2017建筑贸易展的详情，请电邮至info@bts.com.my或浏览2017建筑贸易展官方网页www.bts.com.my。

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