為救愛犬一命 美夫婦3年花69萬看獸醫

（美国4日讯）史登夫妇饲养的这只法国斗牛犬，可能是全纽约最受宠爱的狗。它的主人为了救活它，已付给兽医15万5千美元（约69万6千725令吉）。

凯特与班·史登在2013年领养这只焦糖色小狗，并为它取名为“琼斯”，他们将“琼斯”视如己出，而不仅只是只宠物。凯特表示：“我们马上就被它迷住了，我的父母甚至直接称它为孙子。”这只小混血狗狗甚至打上蝴蝶领结，在他们今年6月的婚礼上担任拿戒指的小花童。

但史登夫妇曾一度无法确定“琼斯”是否能活着看到他们结婚。它在6个月大时，史登夫妇发现他们的小毛“儿子”开始剧烈呕吐，兽医告诉他们，“琼斯”被自己的呕吐物噎住，引发肺炎。它的肺充满太多液体，尽管戴上要价1万美元（约4万4千令吉）的呼吸器，存活几率仍只有30%。

史登夫妇没有一丝犹豫，现年29岁、从事软体设计的班说：“宠物的生命不该以经济考量来决定。”他们让“琼斯”住进宠物医院，夫妇尽可能无时无刻陪伴在它身边。住院这5天就得花费5万美元（约22万令吉）。后来“琼斯”的肺与食道问题演变为慢性病，必须接受手术，接着它又戴上了3次呼吸器。

维持“琼斯”3年生命的医疗费用高达15万美元（约67万令吉），宠物保险公司Trupanion负担大部分费用，但还是有数万美元费用需要史登夫妇自掏腰包。

凯特表示：“看着它逐渐康复，就是最好的部分。”