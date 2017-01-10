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火噬家園損失慘重 災黎慶幸一家平安

发布于 January 10, 2017
瓜拉巴南甘榜莫伊巴睦邻委员会妇女组协助分配居民捐助的衣物，准备送给受影响的灾黎。
瓜拉巴南甘榜莫伊巴睦邻委员会妇女组协助分配居民捐助的衣物，准备送给受影响的灾黎。


（本报美里9日讯）火魔吞噬家园，虽损失惨重，但一家人仍及时逃脱活命，总算是幸福。
住在瓜拉巴南甘榜莫伊巴非法木屋10多年的阿尼斯（35岁）受访表示，事发时一家9口都在熟睡中，所幸睡在客厅的舅子听见屋外的吵杂声而惊醒，叫醒所有人逃离。
阿尼斯育有4名子女，他和妻子及3名子女睡在1间房，14岁长女睡在另1间房间，2名舅子和1名舅母睡在客厅。
他心有余悸的说，当1名舅子叫醒他们时，他睁开眼睛就看到屋外一片火光，并即刻抱起孩子们和叫醒长女，将他们带离木屋，却来不及救财务。
他仅拿走放置钱包和孩子们出生纸的腰包，其它财务烧成废墟，包括孩子们刚开学的读书文具和家具。
阿尼斯在史纳汀工作，月薪1千200令吉。他在学校开学前，为3名子女购买了400令吉的文具、书包和课本，现在全烧毁，需要再出钱买，对他而言，这是一笔大开销。
长女现年14岁、第二和第三儿子分别10岁和7岁，小女儿3岁。因为3名孩子需要上学，他每个月要花费总值200令吉的校车费用。
不过他说虽然如此，但他还是觉得很幸运，因为妻儿们都平安，再多辛苦也值得。
他继称，父亲家就住在火灾现场附近，幸好父亲家没有受到波及，因此他们一家人暂时住宿在老父家，等待重建家园后。

新書包燒毀 小弟成淚人
（本报美里9日讯）刚踏入学府一年级仅有1个星期，但新书包却烧毁，小弟哭成泪人。
奥丽比雅（14岁）受访表示，小弟刚刚就读一年级，父亲为他买了新书包、校服、鞋子、铅笔和书本等等文具。
小弟非常喜欢上学，在开学的一个星期里，每当上学他就非常开心，随同10岁大的哥哥到学校学习。
今晨住家被大火蔓延波及烧毁，小弟一直都在哭泣，叫喊要拿走新书包，让他们感到非常感动和伤心。
但命中注定让奥丽比雅一家人遭遇这场火患，她说，父亲每天辛苦工作，只为了让他们学习，她感受到父母亲的辛苦。

居民怒氣衝天　首家起火婦女失蹤影
（本报美里9日讯）最先起火的独居妇女家点蜡烛引起火患，火患发生后就不见踪影，居民为此怒气冲天。
今晨发生在瓜拉巴南甘榜莫伊巴的火患事故，居民今午接受本报记者访问表示，至目前为止，他们没有看到该名独居妇女，因为她已被孩子带走。
居民们指该名独居的50余岁伊班妇女家是最先起火，因为她在家点燃蜡烛后，就到隔壁家为邻居处理丧事。
居民指出，昨晚住在独居妇女隔壁的邻居办理丧事，她陪同邻居和协助处理丧事，但她家点燃着白色蜡烛，没有熄灭。
相信是蜡烛原故而引起火患，起火后妇女就离开现场，居民认为如果没有做错事何必离开，应该留在灾场一起协助解决问题。
该甘榜发生火患后，当地居民协助捐助一些衣物和日常用品，以及到现场协助受影响的居民。

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