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灌輸兒童健康生活方式 4大學辦ToyBox Malaysia計劃

发布于 January 26, 2017
陈赛明（左5）接受ToyBox Malaysia计划研究团队的礼貌拜会后，与研究人员合影。
陈赛明（左5）接受ToyBox Malaysia计划研究团队的礼貌拜会后，与研究人员合影。


（本报古晋25日讯）马来西亚无论在亚洲或东南亚都是肥胖问题最严重的国家，有鉴于此，由英国伦敦罗汉普顿大学、杜伦大学、马来西亚国立大学及砂拉越大学4所大学联合组成的研究团队拟在石隆门和伦乐的社会发展局（KEMAS）幼儿园展开ToyBox Malaysia可行性研究计划，以尝试从幼儿园阶段开始灌输儿童健康生活方式与价值观，解决国民肥胖问题。
目前ToyBox Malaysia计划处于初步阶段，研究团队会先研究源自于欧洲的ToyBox概念是否适用于本地，一旦证明计划在本地的可行性，州政府不排除把计划拓展至全砂各地的幼儿园。
砂福利、妇女及社区发展部部长拿督陈赛明今日接受ToyBox Malaysia计划研究团队的礼貌拜会。马来西亚区的计划负责人傅美君在会上发言时表示，这项计划从今年1月1日开始，研究团队目前正召集计划策划会议，接下来会举办工作坊进行利基评估，了解社会发展局幼儿园和地方社会的需求，并针对地方社会情况筛选计划材料。
“一旦准备完成，希望能在今年中旬走入基层社会进行计划前评估，了解地方上儿童的成长和健康状况；计划前评估完成后，我们会与社会发展局幼儿园教师携手推行ToyBox计划。”
她透露，ToyBox Malaysia计划将实施为期6个月，分别规划4周来改变儿童饮水习惯、体能活动、健康的饮食选择及减少久坐不动的活动，如玩电脑游戏。
“在展开计划4个月后，我们会为儿童重温每一个环节，为期2周，让儿童牢记。为期6个月的计划完成后，我们会回到社会发展局幼儿园，评估儿童的体能活动、健康发展及饮食方式，以鉴定计划是否成功。”
傅美君解释，研究团队决定在国内推行ToyBox的用意是，因为我国无论在亚洲或是东南亚都是肥胖问题最严重的国家，而根据SEANUTS资料，
幼儿园阶段是超重和肥胖开始剧增的年龄阶段。
“所以我们尝试在幼儿园阶段就开始介入，因为幼儿园阶段是儿童可以接受很多资讯及吸收良好价值观的阶段。反之，如果我们在成年阶段进行介入工作，成功率会比较低。”
她希望在获得健康生活习惯的灌输下，目标儿童群体会延续良好的价值直到他们成年。她也补充，研究计划的资金由Newton-Ungku Omar基金会供给，研究时限2年。

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