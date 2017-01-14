潘基文返韓 稱近期表明是否參選總統

（韩国首尔13日综合电）联合国前秘书长潘基文周四回返祖国韩国后表示，他将在不久后表明其政治意愿。

韩国定今年举行总统选举，潘基文虽未明确表态是否会竞选总统职位，但被韩国舆论视为热门候选人。

潘基文当天下午飞抵韩国仁川机场后，受到大批民众的热情迎接。他在机场告诉媒体记者：“我说过，回国后将听取民意。从明天开始，我就有机会这么做了。我会抱着一颗谦卑的心，做出无私的决定……这个决定不会花太长时间。”

近期民调结果显示，在多名可能的总统候选人中，潘基文的支持率位列第二，仅次于最大在野党共同民主党前党魁文在寅。不过，受贿赂传闻拖累，其支持率本周开始下滑。

据报道，潘基文的弟弟潘基相和侄儿潘柱贤周二在美国曼哈顿联邦法院被控参与贿赂一名中东国家官员，涉及一项总值8亿美元、在越南河内出售一座大厦的计划。

潘基相是韩国一家建筑公司的资深顾问，他的儿子潘柱贤是纽约的一名房地产经纪。

潘基文回国前在纽约告诉韩国媒体记者，他对事件感到遗憾，但同时表示，自己此前毫不知情。

潘基文在韩国电视台播出的访问中称：“我对自己至亲的家人涉及这样的事件感到困惑与羞愧。此事令许多人感到不安，我对此深表遗憾。”

现年72岁的潘基文是外交官出身，2007年起出任联合国秘书长，因活跃于国际舞台而受到对国内政治家心灰意冷的韩国选民欢迎。

当前韩国政局因总统朴槿惠亲信干政事件而陷入动荡，朴槿惠弹劾案已获国会通过，交由宪法法院审核。

韩国下一届总统选举本应在今年年底举行，但若法院通过弹劾案，朴槿惠将提早下台，选举也将提前。