溫夏妮：打擊賭窟盜竊 實際執法比言語重要

（古晋10日讯）公正党全国中央妇女组副主席温夏妮强调，警方、地方议会和相关执法单位在严厉打击非法赌窟和铜铁金属盗窃活动上，实际执法行动比起言语保证来得更加重要。

也是砂人民公正党妇女组法律顾问、砂人民公正党民权律师团成员的温夏妮对巴达旺市议会主席兼巴都吉当区州议员罗克强、巴达旺警区主任艾迪指该市议会和警方肩并肩打击不法活动，双方一直都保持互动和合作表示欢迎，不过，实际行动还是最重要的。

温夏妮表示，政府部门和执法单位之间针对各项影响人民利益的社会问题和议题举行内部讨论和协调，并向民众作出言论保证，这的确重要，不过，最重要的是讲了之后一定要有实际的严厉执法行动，否则将流于空谈。

她说，砂州地方政府部部长拿督沈桂贤负责掌管砂州各个地方议会/县议会事务的长官，沈部长也曾针对社会治安和社区议题，这包括巴达旺市议会辖区属下各个社区，民众反映心声指社区出现不法活动例如害人不浅的非法赌窟和毒品暗中交易等，与警方举行过对话会。

她表示，民众不断申诉指巴达旺市议会辖区属下诸如10哩哥打巴达旺、7哩哥打圣陶沙、石角新市镇MJC、石角路E-MART新市镇、德莎威拉、17哩新生村等社区，非法赌窟如雨后春笋般涌现，对社会治安及社会和谐形成一种隐忧。

她说，虽然警方当局一再通过新闻媒体指当局有采取执法行动，可是，民众依然指非法赌窟林立，不见减少，反而开了一家又一家，到底原因何在呢？

温夏妮表示，沈桂贤是一个掌握实权的地方政府部部长，位高权重，沈部长是否可运用其手中实权带头在巴达旺市议会辖区的任何一个社区，率先采取执法行动，把非法赌窟查封掉，以示砂州政府向不法活动宣战的决心呢？

今早，温夏妮接到多位民众投诉，指为何这些诸如“打鱼机”或网络赌博等非法赌窟依然在各个社区里开门营业，如果警方和地方议会真有执法，为何实际情况与当局在新闻媒体所发表的言论保证不一致呢？

温夏妮表示，早在两个星期前，也就是在2016年年尾，即2017年新年前，她就一直向警方和地方议会提出采取实际执法行动的请求，而这也是广大民众的心声，因非法赌博已引发社会治安和破坏家庭和谐的警钟，有人因此欠债，也有人因此家庭破裂。

她说，一些针对社会罪案的法令已扩大到砂拉越，因此，执法当局应该善用这些法令的赋权来加强执法行动，这包括追查犯罪嫌疑人，若法令存在漏洞或灰色地带，政府当局应该尽快拟定更加全面的法令或执法机制，以便打击新型的犯罪活动。

她指出，实际执法行动当然是一个关键，还有，把犯法者加以提控，依法惩处，则是另一个关键，实际执法和实际提控必须相辅相成，才能取得事半功倍之效果。

温夏妮表示，警方于2016年圣诞节前在晋连路17哩新生村推介“安全行动”(OPS SELAMAT)，还有，警方在北砂的美里等地采取“骰子行动”(OPS DADU)，防范和打击社会犯罪和非法赌博行动，对此，诸如针对非法赌博的“骰子行动”执法行动，是否会在巴达旺地区展开呢？

她说，民众不希望巴达旺地区遭非法赌博活动侵袭，目前，石角区和石角新市镇MJC居民正等待也是石角区立法议员的沈桂贤部长、警方、巴达旺市议会等各个单位互相配合，在这些非法赌窟林立的社区采取严厉实际执法行动，率先“打响实际执法第一炮！”吧。