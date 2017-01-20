溫夏妮：工資低於6500令吉 砂州80%人口難購屋

（本报美里19日讯）工资少于6千500令吉的砂州80%人口，无法负担高於30万令吉的房屋！

公正党全国妇女组副主席温夏妮在新闻发布会上，作出上述谈话。

她表示，因为马来西亚的经济不景气，所以她为现今年轻人购买房屋的能力感到担忧，并怀疑年轻人在35岁以前是否能拥有属于自己的首间房屋。

根据调查结果显示，四分之三的年轻人对目前物业价格的飞涨感到相当不满，尤其是土地及房屋资产。逾80%公众纷纷表示，土地及房屋资产的售价太高，已超越了资产本身的价值。

“在过去5年里，土地及房屋资产的售价逐年增加，每年都会增加超过12%。据我了解，不管是古晋或美里，公寓每单位的售价已超过30万令吉，而房屋售价则高达50万令吉。”

在2016年预算，政府推出了多项房屋计划，当中包括人民房屋计划、首间房屋头期基金、一马房屋计划、一马人民亲善屋以及一个马来西亚公务员房屋计划等，帮助首购屋者减少经济负担，有能力购买房屋。

温夏妮表示，政府所推出的计划并非无效，但还未能帮助人民解决在购屋上的问题，例如银行贷款的申请。

她指出，许多购屋者在申请银行贷款的过程中遇到瓶颈，就算是政府所推出的一马房屋，他们不易获得银行批准贷款，因此最终还是无法购买。

她希望砂政能看待及关注此事，以提升砂民在购买房屋的能力。