溫夏妮：執法者要認真 鏟除非法賭窟

（古晋2日讯）公正党全国中央妇女组副主席温夏妮欢迎砂州警方对非法赌窟危害社会的回应，并敦促警方秉持认真和积极的专业态度，即刻采取实际的执法行动，与各个地方政府携手合作，彻底地铲除泛滥成灾，害人不浅的非法赌窟。

也是砂人民公正党妇女组法律顾问、砂人民公正党民权律师团成员的温夏妮反问，如果警方没采取实际执法行动对付非法赌窟，警方和地方议会之间在执法不力上又各有说辞，难道叫公正党去执法吗？这是不合理且让人感到无奈的。

温夏妮参与逾10个社区罪案监督WhatsAPP群组，许多群组里的成员和公众人士，经常向她反映对古晋4哩、7哩哥打圣淘沙、9哩、10哩哥打巴达旺、石角新市镇及其它许多社区，设立在商业区或商场的非法赌窟泛滥成灾，令广大人民感到十分担忧和不满。

“大家都在问：‘为何一般人都看得到的非法赌窟四处林立，可是执法当局却不正视这些不法赌博中心的存在？原因到底在哪里？当局何时才会采取实际执法行动铲除这些赌窟？人民心中有许多疑惑和不满，无法接受执法当局对危害社会的罪恶活动视而不见。”

针对此事，温夏妮于三天前就透过新闻媒体发出公告，代表广大民众和各个社区罪案监督群组组员们向警方和相关单位发出即刻实际执法的紧急要求，以避免非法赌窟到处泛滥以至于不可收拾的糟糕情况。

“每当非法赌窟议题被提起时，警方会把矛头转向地方议会，而地方议会则回应说没发出运营赌窟的执照，最终不了了之，问题却继续且越来越严重，到底谁才是掌握实际的执法权力？不可能是把问题推诿给勇敢带出人民心声的公正党吧？”

温夏妮指出，公正党美里区国会议员张有庆于2016年11月的国会会议上也曾经在国会下议院询问内政部长武吉阿曼警察总部何时派出警员，在全国严厉打击目无法纪的非法赌窟活动，然而，纵观目前砂拉越州和古晋地区，非法赌窟不减反增。

“雪州已向非法赌窟宣战，据报道雪州警方已采取执法行动，取缔散布在各个角落的非法赌窟。”为此，温夏妮敦促砂州警方乃至武吉阿曼警察总部，是时候采取雷霆执法行动，把罪恶巢穴连根拔除掉，以安民心。