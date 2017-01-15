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溫夏妮質問州政府 是否繼續討伐非法伐木

发布于 January 15, 2017


（本报古晋14日讯）在强势打击非法伐木活动的前任首长拿督巴丁宜阿德南逝世后，公正党询问州政府是否会继续对非法伐木活动宣战。
公正党妇女组副主席温夏妮指出，已故阿德南在2014年2月28日接任首长职后便对非法伐木活动宣战，并把非法伐木活动形容为砂州的头号公敌。
“公正党的领袖，特别是砂州副主席施志豪和主席巴鲁比安在过去20年不间歇地为打击非法伐木作出努力。”
温夏妮今日在文告中表示，众所周知，砂拉越是个富饶的州属，砂拉越所拥有的丰富资源可以被用作驱动本地经济发展和成长。
“但，在过去20至30年间，砂拉越因为非法伐木活动而承受数以百万计的损失。报导更指出2014年，砂州因为非法伐木活动而损失了4千100万令吉，相关政府部门针对此事也承诺会在已故阿德南的领导下加强打击非法伐木活动的力度。”
因此，她询问在阿德南的离去后，州政府是否会延续阿德南的的使命，继续打击非法伐木活动。
“同时，公正党对前任首长阿德南的骤逝致哀，并希望已故阿德南的家人能在这段煎熬时刻保持坚强，全砂拉越子民都与已故阿德南的家人同在，同样感受着失去一位真正的政治家，真正为民的一位领袖的遗憾。”

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