消除貧窮專注小組目標 放眼2018年砂零赤貧

砂福利、妇女与社区发展部长拿督陈赛明与参与培训活动的112名兼职义工合影留念。

（本报古晋24日讯）砂消除贫穷专注小组放眼在2018年全面达到“零赤贫”目标，并在2020年让州内贫穷家庭降至至少50%。

砂福利、妇女及社区发展部部长拿督陈赛明今日下午出席2017年电子关怀（eKasih）计划兼职义工训练及评估讲座会后，在新闻发布会上发表谈话。

她说，砂州政府致力于降低州内贫穷群体，因此通过国内各个部门和单位的援助，包括在金钱和物质上的协助让他们能脱离贫穷困境。

她指出，一马扶贫计划（1Azam）也是其中一项消除贫穷计划，而兼职义工的职责主要是为这些贫穷人士输入资料进入系统，以让有关当局能更准确及有效的展开援助计划。

有鉴于此，她促全砂的兼职义工更积极的收集资料，以便电子关怀系统的数据能按照时事不断滚动更新。

根据数据显示，截至2017年1月16日，砂州共11万3千721户家庭在电子关怀系统的纪录下，其中包括2万7千787户赤贫（MT）家庭，3万7千147户贫穷（M）家庭，3千902户微贫（ MM）家庭，以及4万4千885户家庭成功脱贫（Terkeluar）。

陈赛明表示，在这些受惠者当中，共4万1千356户家庭在收入上显示提升，4名再婚、1265名受惠者离世，其中也有1570户家庭失联。

据悉，有关兼职义工训练活动为期3天2夜，旨在聚集全砂的兼职义工，以便能有一个统一的培训，而这也是继2015年之后，再度于2017年所展开的培训计画。

今日参与培训活动的112名兼职义工也将受到该部的评估，测试他们是否了解电子关怀的操作，以及相关的程序知识。