活動持續至下週三 人聯扇園辦燭光會

活動持續至下週三 人聯扇園辦燭光會

百根蜡烛点亮烛光会。

（本报美里13日讯）为悼念已故砂首长丹斯里阿德南，美里人联党中央组织带动在扇形公园举办烛光会，该活动将持续至18日（星期三），市长俞小珊欢迎民众前往参与点蜡烛和送白菊仪式。

在砂州首长丹斯里阿德南举殡州葬后，砂州子民们各自在各个地点，以点燃白蜡烛及送上白菊方式，大家不分种族或宗教，一同进行悼念已故阿德南。

市长兼人联党支部主席俞小珊昨日在古晋出席阿德南举殡州葬后，立马返回美里参与及出席当晚在扇形公园举办的烛光会，以悼念这名伟大的州领导人。

人联党中央组织昨日在社交网络上发出文告，表示将在古晋、诗巫及美里各设的地点中，举办烛光会。美里人联党中央支部则将烛光会地点设在扇形公园。

俞小珊表示，已故的阿德南是一名受万民爱戴的领导者，举办烛光会是为了悼念这名伟人，让砂民们能透过点燃白蜡烛及送上白菊的方式，为已故的首长献上最后的敬意。

他吁请美里市民能积极前往扇形公园参与烛光会，该活动将持续到下星期三（18日），民众可随时前往以献上白菊及点燃蜡烛，缅怀已故首长阿德南。

在烛光会中，如没有携带白蜡烛获白菊的民众，可在该地点购买。昨夜的烛光会也成功吸引百位民众陆陆续续前往参与，虽然下起绵绵细雨，民众依然站在烛光外，脸上满是哀伤表情，不断为阿德南的离去而感到惋惜及万分的心痛。

原由阿德南出席

人聯取消新春慶典

（本报美里13日讯）人联党将取消原本由已故首长阿德南出席的大型农历新年庆祝活动，以示对已故尊贵首长的敬意。

砂旅游部助理部长拿督李景胜受访时称，砂首长丹斯里阿德南逝世，州政府谕令暂停及展延所有庆祝活动一周，人联党史纳汀支部也会取消新年的大型庆祝活动。

不过，他补充，其他拜年贺节活动及开放门户活动会照旧进行。