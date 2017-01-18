泰輿論批沒做好防洪預警 氣象局：近日或有豪雨

在泰国南部的素叻他尼府，好多地区积水还没全退，但恐怕又要下大雨了。（法新社）

（泰国曼谷17日综合电）泰国南部近期遭受特大洪灾，造成人命伤亡及惨重的经济损失，政府被批没做好防洪预警工作。在这同时，气象预测指出泰南这几天又可能再下豪雨。

泰国舆论认为，当局若早些发出洪涝预警，一些严重后果是可以避免的，至少水灾造成的破坏不会这么大。负责水灾预警的皇家灌溉局（RID）也因此成为众矢之的。

据《民族报》报道，曼谷玛哈沙拉堪大学讲师差那荣在社交媒体公开表示，政府早就设置了应急程序，并清楚列明各政府部门和单位的职责。根据各府的防灾计划，灌溉局负责启动水灾预警，但该局这次没有那么做。

大学讲师：应设委员会彻查

灾民可告灌溉局失职

差那荣指灌溉局掌握邦沙潘县三个蓄水池的水位及雨量资料，但却没有设法降低蓄水池水位、防止蓄水池满溢。他因此认为灾民可以控告灌溉局，并呼吁当局设立委员会彻查此事。

“当一个政府部门失职，其实就等于触犯法律。其罪行不只是人为错误，也是没有遵守法律规定的计划。政府部门知法犯法，结果导致灾情惨重。”

内政部长阿努蓬表示，地方政府其实事前已经警告民众，可是许多人并不相信官员。

泰南攀牙府一个小渔村的海啸预警负责人麦特里说，当局应该检讨为何民众不把官员的预警当回事，当局应该加强民众的危机意识。

泰南洛坤府防灾协调员柯美思表示，这次大水是半世纪来最严重的，他们虽然与政府官员密切配合，民众也事先将物品搬到高处，但大水还是淹没了一切。

泰国防灾与减灾局表示，泰南受灾12府的危机尚未解除。该局预测从昨天开始的五天里，泰南可能再下豪雨。这波降雨加上此前积累下来的积水，将增加泥石流和塌方的风险。

内政部常任秘书：

已将灾害调升至第三级

内政部常任秘书克里萨达表示，当局已将这次灾害从第二级调升至第三级，要各府府尹委派副府尹或常任秘书为水患防灾负责人。

本月首一个多星期的洪灾造成泰南12府119个县、五千多个村庄、约53万户家庭和162万民众受灾，导致至少41人死亡。此外，还有近600条道路和一百多座桥梁被毁或受损。