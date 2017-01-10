泰暴雨料持續至今 百萬人遭殃 19人死亡

（泰国曼谷9日综合电）泰国持续一周的暴雨已造成南部近百万人受水灾影响，至今至少有19人死亡，一人失踪。泰国气象局预报说，暴雨天气还将持续至10日。

据新加坡联合早报报导，泰国防灾减灾署署长查差星期天说，此次水灾共对泰国南部569个区的95万8千602名居民造成影响。10个受灾府中，也拉与拉廊的灾情已有所减轻，但博他仑、陶公、宋卡、北大年、董里、素叻他尼、那空是贪玛叻与春蓬八府洪水泛滥的情况仍然严重。

泰南10府自新年伊始便泛滥成灾，有上千个村庄、大面积农田和橡胶园被淹。灾情最严重的是那空是贪玛叻府和春蓬，当地水位不断上升。

泰国政府发言人讪森7日说，政府分别在宋卡府和素叻他尼府设立了一线救灾指挥部，全面开展救援。泰国海军也派出了最大的登陆艇赴那空是贪玛叻府参与救援。

泰国政府发言人表示，内政部已经要求总审计长署尽快向所有受灾府各下发5000万泰铢（约201.35万新元）的额外援助款额。

此次水灾导致南部1千400多所学校被洪水淹浸受损。为了学生的安全起见，受影响学校暂时停课，泰国职业教育委员会也派技术学校的师生，免费为这些学校维修受损的电器、车辆与农具。泰国教育部定周一开会，商讨对受灾学校与学生的援助措施。

此外，泰南有多个历史遗迹可能在此次水灾中受损，文化部官员将到这些遗迹勘察，并在灾后展开修复工作。

泰国气象局星期天说，由于受到暹罗湾的强烈季风与安达曼海（Andaman Sea）上方的低压脊影响，这两天南部地区的13个府还会继续降下豪雨，并可能引发暴洪。

由于部分轨道在水灾中受损，星期天泰南所有列车仍被迫停在那空是贪玛叻府的童颂火车站。泰国铁路局说，当局必须等到洪水水位下降，才能派重型机械前往维修轨道。

从首都曼谷出发的府际巴士服务则已恢复，但一些行经素叻他尼、那空是贪玛叻与董里府的路线必须改道，以避开当地被淹没的道路。

那空是贪玛叻机场星期天继续关闭，旅客得改用邻府素叻他尼的机场。预料，那空是贪玛叻机场今天将重新开放。



