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泰政府擬立法 官員貪1億可處死

发布于 January 11, 2017


（泰国曼谷10日综合电）泰国政府准备立法，对贪污超过10亿泰铢（约1亿2千561万令吉）的官员处以死刑。

有政治分析员指出，军人政府此举是为了进一步对付反对者，包括前首相他信的盟友。

由军方委任的泰国国家改革委员会周一开会，就这项反贪污计划进行了表决，会议还做了电视直播。结果，162名委员中有155人投票同意落实这项计划。按该提案，涉贪逾10亿泰铢的官员一经定罪，可被判死刑；贪污金额少于10亿泰铢者，则可能面临最高五年监禁。

该委员会一名成员说：“会议通过了这项措施。我们将接纳议员们的建议，之后再转达这些意见。”

这项提案下来必须依次提呈给内阁、国会与泰国宪法委员会审议，一一通过之后才成为法律。泰国议员预料这个过程或须耗费一段时间。

泰国过去也曾立法，让法庭可以判贪官死刑，但至今未有任何官员因贪污而被判死刑。

分析师指出，军政府要对涉贪官员施以如此严厉的处分，是为了加强对反对者的控制，包括前首相他信与英叻兄妹的盟友。

自2001年以来，由他信领导或亲他信的政党在每次大选中都获胜。他信深受泰国北部与东北部贫民拥护，不过却被王室和军方主导的精英阶层视为贪腐的民粹主义者。

2014年5月，泰国军方以平息动乱为由发动政变，推翻了英叻政府。军政府上台后，致力于瓦解存在利益输送的关系网，以树立反腐肃贪的形象。

军政府的反贪行动避开了王室、军方与宗教界人士，而把焦点集中在约束反对派。军政府对公众集会实施限制，并监禁了多名反对党成员。

军政府指，英叻执政期间推行的大米收购计划导致国库损失2866亿铢（约114亿新元），因此以渎职及贪污罪名提控她，但英叻否认指控。此案还在审讯，英叻一旦罪名成立，可面对最高10年的监禁。不过，预料她不会受到上述新反贪措施的影响。

泰国智库暹罗情报单位（Siam Intelligence Unit）政治分析师康元永说：“英叻应该不会受到任何影响。这项措施主要是为了预防贪污行为，并起到警告的作用。这么做也可协助压制他信派系。”

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