波多黎各優惠外來企業 美賺！波慘！

（纽约10日讯）波多黎各的经济痼疾非一日之寒，根源可以上溯到1940年代的工业化运动，当时岛上开始从被殖民的历史冒出头来，争取经济自由。

就许多层面言，事与愿违：当局推出税赋优惠与低廉劳工，希望吸引美国企业而受益，结果那些企业的确受益，而波多黎各则受害。

当初推动的工业化运动称为“导助行动”，亦即由外来企业先导，协助本地经济最后自助成长，官员们当时说，税赋优惠吸引而来的海外制造业者将会由于需要本地供应商，而促进本地经济。美国联邦政府视波多黎各为加勒比海资本主义的前哨，乐观此事。

后来，本地生活水准果然上升，但长期影响充满矛盾。工作改善了，人民教育提高了，但劳动力很少扩大。外来制造业者大多与全球供应链紧密相扣，对本地创业也助益有限。

波国GDP曾涨10倍

1950至1980年，波多黎各人均GDP成长10倍，可支配所得劲升1600%，但失业率上升，劳动参与率下挫，更伤的是波多黎各人出走，1950至1970年，移出比移入多60万人。

如今却负债约3130亿令吉

今天，波多黎各负债700亿美元（约3130亿令吉），失业率是美国平均的2.5倍，贫穷率45%，退休金体系几近破产，贫民医疗保险也长期缺钱。

波多黎各之困始于2006年，美国国会给波多黎各10年时间，让他们结束以低税吸引美国制造业的方案，2006是退场最后一年。外来企业眼见利润降低而相继关厂，10年退场期间有10万人失业，30万人间接失业。

为救困局，当地有些产业领袖游说美国国会提出奖励办法，而那些办法依稀呼应当年的工业化方案。那种方案谁受益？微软在波多黎各的制造公司因税赋优惠而享厚利，在本地创造的就业却乏善可陈，2011年获利40亿美元（约178亿令吉），向当地政府缴纳的税只占其中1%，对美国政府更分文未缴。

8月卸职的波多黎各经济发展署长梅狄纳说，复行旧方，只会恶化经济崩盘前那种“人为的稳定”，波多黎各真正需要的是“从就业文化演进为创业文化”。

波多黎各制造业协会则坚持岛上需要尽快提振外来投资：“我们必须发展一套创业型生态系统，但那需要时间，目前我们需要使用税赋奖励。”

究竟是回归老路才有前途，还是另寻新路？这项争议方兴未艾。

波國助窮苦農民轉型？ 卻更窮了

一个经济发展运动原本旨在将一个世代的穷苦农民转化成产业领袖，结果适得其反，波多黎各经济因此崩溃，衰退至今，无法走上自力永续之路。75岁的吉米尼兹是具体而微的最佳写照。

吉米尼兹1941年出生于波多黎各一处蔗糖农场，当时波多黎各经济的主体是农业。寻求避税天堂的美国制造业在1960年代大批涌入后，他当上一家药厂的督察。

但吉米尼兹开始自己创业而从事纯种马培育时，做不起来。两个儿子亦然：48岁的卡洛斯和50岁的安赫伊创了业，双双在持续至今的数十年经济下滑中倒地。

吉米尼兹一家的遭遇，道尽了波多黎各数十年来寻求自力永续经济的失败。他说：“我们没有发展本地产业的先见，总是依赖外人。”

波多黎各依赖美国本土企业，依赖减税吸引和留住那些企业，是其经济崩盘并摔入美国史上最严重州府债务危机的本因。

那套策略年深月久，“钙化”成政治与文化常规，经济政策厚待外来企业而苛待本地新创公司，岛上的大学则数十年只知培养中层管理人才，现在才开始尝试教学生创业。

成事不足败事有余的官僚机构愈帮愈忙。一位教育顾问说，他由于政府迟不付款，痛亏1200万美元（约5365万令吉）；一位创投家苦等许可五年，放弃开办辅助生活设备公司的计划；美食车业者筹办一场餐车轰趴，得填一叠厚积如山的文件。

凡此种种，吉米尼兹一家心有戚戚。卡洛斯花20年打造洗车连锁店，今年在经济衰退中弃守。安赫伊的两个农产店面2010年关门，他归因税赋过重与美国联锁卖场沃尔玛抢生意。吉米尼兹的纯种马场在经济初见下滑之兆的2000年就收摊，亏损20万美元（约89万令吉）。

波多黎各人如今面临还会更难过的经济远景，亟思自救，创业精神逐渐苏醒，但障碍仍多。

非营利的“波多黎各基金会”以重振当地的观光业为目标，创办人波秀夫说：“新波多黎各的种胚，活力旺盛，只是目前还看不出来，因为还没有从旧波多黎各破谷而出。”