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沙巴災情不變 丹水災惡化登好轉

发布于 January 6, 2017


（吉隆坡5日讯）截至周四上午，吉兰丹州的水灾情况继续恶化，登嘉楼州则稍有好转，而东马沙巴州的灾情仍保持不变。

截至上午8时，丹州灾民人数从昨天的1万2千400人升至1万2千636人（4307户家庭），他们被安顿在62个疏散中心。

至于登州，从周三（4日）晚开始天气逐渐转好，灾民从昨晚的9816人降至8313人，分别安顿在117间疏散中心。

而在沙巴必达士北部县，距离亚庇大约180公里，灾民维持在281人，分别被疏散至3间疏散中心。
吉兰丹民防部队主任再努丁表示，州内的62间疏散中心已启用，以安顿来自8县市的灾民。

他说，巴西马县市重灾地区灾民达8千679人，受影响的3131户家庭分别被安顿在34间疏散中心，其中1千965人（649户家庭）被分配到道北县的4间疏散中心，而715人（184户家庭）则被分配到哥打巴鲁县的5间疏散中心。

“丹那美拉县有314人（79户家庭）被安顿在7间疏散中心、40人（8户家庭）被分配到瓜拉吉赖县一间疏散中心、568人（160户家庭）在巴西富地县4间疏散中心、245人（160户家庭）在马樟县6间疏散中心，以及万捷县有110人（28户家庭）在一间疏散中心。”

他指出，昨天起，天气稍有好转，料丹州灾民今日将减少。

此外，位于兰道班让的哥乐河水位还是超过9米的危险水位，但是根据丹州政府网站（http://ebanjir.kelantan.gov.my）显示，自8时起水位有下降的趋势，水位从昨天的10.29米降至10.17米。

位于丹那美拉基里玛桥的吉兰丹河水位从昨天15.92米（危险水平16米）降至14.38米，其他主要河流水位恢复正常。

另外，丹州水灾也导致巴西马、道北县和巴西富地县的45所学校暂时关闭。

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