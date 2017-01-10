沒獲分配BG04645組別 砂民可放心服用Ternolol 50

砂拉越的Ternolol 50并非大马药剂监管局所要回收的组别。

（本报古晋9日讯）砂拉越并没有分配获得编号BG04645组别的Ternolol 50药物，因此只要在砂合法的诊疗所、药剂行或健康中心获取该药物的病患，依旧可放心服用有关药物。

大马药剂监管局上周四（5日）下令回收HOVID公司出产的高血压药物编号BG04645组别的Ternolol 50，并促请高血压患者留意。

《联合日报》记者今日走访诊疗所时发现，许多高血压病患都纷纷前往诊疗所查询，以确保所服用的Ternolol 50药物是符合安全性。

一名高血压病患林女士指出，她是于上周五阅读报纸时见到有关新闻，惟当时已是下午，来不及到诊疗所查询，导致周六周日2天假期都没有服用有关药物，直至今日早上才前往诊疗所问个明白。

林女士说，她是于12月中旬在政府诊疗所拿取Ternolol 50药物，经过查询后获悉本身的Ternolol 50是编号BF09669，并非当局要回收的组别，所以才安心并回家继续服用。

该间政府诊疗所的1名药剂师受询时表示，目前在砂拉越合法的诊疗所、药剂行等所发出的Ternolol 50药物并没有当局所要回收的编号BG04645组别。

该药剂师透露，大马药剂监管局下令回收的Ternolol 50药物是编号BG04645组别，不过砂拉越并没获得分配该组别的药物，因此民众还是可以放心服用。

据悉，大马药剂监管局是因编号BG04645组别的Ternolol 50包装外的标签注明Ternolol 50，但内里的药物却是100毫克的Ternolol Tab，所以决定回收有关药物。