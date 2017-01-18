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沉迷網賭欠債出走 父母與少年脫離關係

发布于 January 18, 2017
洪义期（左3）和邓丽虹由黄永康（左起）和邱孝利陪同，召开记者会宣布脱离亲子关系。
洪义期（左3）和邓丽虹由黄永康（左起）和邱孝利陪同，召开记者会宣布脱离亲子关系。


（新山17日讯）18岁少年误交损友，沉迷网络赌博，不仅偷家人钱，还变本加厉非法借贷，屡屡再犯，以致双亲忍痛宣布脱离亲子关系。

48岁输油管技工洪义期透露，过去两年，家人已代还3万令吉欠债，岂料儿子洪敬毅不知悔改，今年初再非法贷款，甚至一走之了。

他说，本月5日，次儿家离出走，至今音讯全无，接着就有大耳窿上门追债。

他今日与当幼儿园老师的45岁妻子邓丽虹，由柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立助理兼柔州民青团团长邱孝利及副团长黄永康陪同，召开记者会叙述详情。

洪敬毅在4名兄弟姐妹中，排行第二，哥哥在读大学，两名妹妹在读中学。

洪义期说，洪敬毅在17岁时误交损友，沉迷网络赌博，初时偷家人的钱，后来向大耳窿借贷。

他指出，两年前，家人协助还清3万令吉债务，没想到今年初又借钱赌博，接着离家出走，便有人上门追债。他说，次儿离家时驾走母亲名下的轿车，令家人担心会有不法之徒驾该车进行非法勾当。

洪义期在新加坡当输油管技工，他说，因他和妻子都需要工作，下午时段没管教到孩子，才导致孩子误交损友。

邱孝利劝告，民众须远离赌博嗜好，甚至免越陷越深，否则将出现如洪敬毅般的处境。

“这个案是个借镜，不要让赌博毁了亲情和人生。”

他说，公众若发现洪敬毅和车牌JQK 9639的国产车者，可联络他的手机号017-7723996。

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