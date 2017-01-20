沈鉑斯率團訪沈桂賢 跑動貓城2.0正式推展

（古晋19日讯）令人期待的跑动猫城2.0（Cat Run 2.0）卷土重来，报名人数踊跃，铁定于4月30日在南市政局前欢乐开跑。

今年这项活动是慈善义跑，所得款项扣除开销将捐献给希望之家（Hope Place），去扶助社会不幸的一群，及弱势群体。

这项活动是青运砂州分会主催，青运浮罗岸支会主办。

此项活动的筹备会一行人，在砂州青运主席沈铂斯的带领下前往拜会砂州青运名誉顾问，也是砂州地方政府部长拿督沈桂贤医生，也在其见证下正式推展这项活动。

主办单位也希望借这活动宣传古晋这美丽的健康城市，及鼓励民众参与健康竞走活动。

这比赛分成三组，既是10公里（55令吉）公开组、5公里（50令吉），及3公里（45令吉）欢乐开跑。

公开组（10公里）分成男女组，第一名可赢得现金300令吉加奖杯，第二名是200令吉加奖杯，及第三名是100令吉加奖杯。同时第4至第10名者，可得50令吉加奖牌。

当局也欢迎外地的朋友参与Virtual Run，但需多付10令吉的邮寄费加上报名费。

主办单位也准备10份奖品给最创意猫儿装扮奖。

在3公里的欢乐开跑，当局也欢迎亲子参与，促进家庭欢愉时光；而且，爱猫的民众也欢迎携带爱猫共同参与。

报名截止日期定于3月30日。主办单位只接受2千500人报名，有兴趣者受促尽速报名。

欲参与者可到Green Heights Mall的Brooks报名，或是上面子书：Ymm Padungan 进行网上注册。

预知详情，可联系Jane（016-8690896）、Elica（016-8165433）或Sam（016-8792354）。