汶中新春慶祝會 金雞賀喜圓滿舉行

汶中学生在表演舞狮表演后向主宾献上聚宝盘。

（本报斯市18日讯）汶中2017年“金鸡贺喜”新春庆祝会、第六届全汶华校校园文学征文比赛颁奖礼暨2016汉语水平考试（HSK）优秀成绩表扬仪式今圆满举行。

是项活动是于今早在汶中和平堂举行邀来该校董事长兼汶莱国会议员王长荷、华和文化基金会代表刘孝德贤伉俪、该校署理董事长林文华等人出席。

今早的活动中首先进行了颁发第六届全汶华校校园文学征文比赛颁奖礼暨2016汉语水平考试（HSK）优秀成绩表扬状仪式。该校也在活动中颁发委任状予刘孝德及庄锡山委任他们二人为该校名誉顾问。

活动中也获有该校学生呈现新春表演，提早庆祝新春佳节的到来。

今早获奖学生名单如下：

2016年第六届全汶华校校园文学征文比赛奖

小小说现场主题创作：

冠军：李芯莹（汶中），参赛作品：主题《亲情》之《回到这里》

亚军：陈琅譞（汶中），参赛作品：主题《梦想》之《过客》

季军：叶颖盈（奕中），参赛作品：主题《财富》之《一生的财富》

优秀奖：黄凯玲（汶中），参赛作品：主题《亲情》之《母亲节》；叶文萱（汶中），参赛作品：主题《梦想》之《坚持，就会成功》；颂宁（汶中），参赛作品：主题《财富》之《她是富，也是福》

新诗：

冠军：许欣洁（汶中），作品《四年？思念》

亚军：陈琅譞（汶中），作品《面具》

季军：李健铭（奕中），作品《这不是最后》

优秀奖：黄子倩（汶中），作品《您》；方以佳（汶中）；作品《人在旅途》；阿毕琳（九汀），作品《清晨》

童诗：

冠军：黄馧如（汶中），作品《雨》

亚军：依士玛（汶中），作品《云》

季军：黄韦恩（汶中），作品《神奇的音符》

优秀奖：廖尉如（汶中），作品《小鸟》；吴佳林（汶中），作品《蚂蚁》；许益玮（汶中），作品《春天》

剧本：

冠军：范崇育（汶中），作品《妈宝》

亚军：林姿妏（汶中），作品《魔法?幸福》

季军：李可欣（汶中），作品《欧洲之旅》

优秀奖：柯雁宜（汶中），作品《不一样的兄妹》；谢咏善（汶中），作品《找到了消失的你》；黄美玲（汶中），作品《青春回忆录》

寓言故事

冠军：吴凯雯（汶中），作品《垃圾王的恶梦》

亚军：庄沛融（汶中），作品《善良是什么才艺都比上的》

季军：鄢丽（汶中），作品《老鼠有办法》

优秀奖：林慈璇（汶中），作品《小鸟与大树》；拉唯雅（汶中），作品《小老虎的牙齿》；吴莹莹（汶中），作品《小狐狸的梦》

2016全汶华校校园文学创作征文比赛获奖作品指导老师名单：

任良洁（九汀）；李美玲（奕中）、杨家凤（奕中）；关慧珊（汶中）、黄仁美（汶中）、廉丽娟（汶中）、陈慧沁（汶中）、孙愫懃（汶中）、黄向晖（汶中）、张清赋（汶中）、黄筱雁（汶中）、李尉铤（汶中）表扬协助推广HSK考试长达十年的老师名单：

汶莱中华中学：黄仁美、关慧珊、胡曼君、张清赋、李凤和、陈美兰、陈惠缘、叶秀丽、杨惠珠、孙愫懃、方秀苳、陈美芳、林赛音、谭淑甄、江木芬、陈彦袺、潘美凤ST.Andrews：潘妙鸾

都东中华学校：邢花莲

九汀中华学校：杨天骄