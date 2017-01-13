江賢欽：砂索自主權 目標未完成 遺憾首長在任太短

砂州元首敦泰益玛目（左3）及夫人杜潘拉格泰益（左4）与众人一齐进行祈祷，向阿德南致意。

（本报诗巫12日讯）诗巫省华团会长江贤钦表示，砂首长阿德南对砂子民及华校有巨大贡献，他的突然逝世对砂拉越是巨大损失。

江贤钦会长是针对本报记者的专访，表达其对砂拉越第五任首席部长阿德南的离世感言。阿德南是于昨天下午1时24分，在三马拉汉的砂中央医院心脏专科逝世的，享年73岁。

他表示，阿德南的逝世，他感到惋惜及悲伤，也觉得很突然，希望这位开明的全民首长可以更长命。

江贤钦回忆在多年之前，他代表砂拉越文化协会跟当时还未当上首长的阿德南，曾经在一场有关砂拉越的文化研讨会上同台。

江贤钦表示，阿德南是个谈话风趣的人，而且对砂拉越的文化见解深入；在宗教方面他也很开明，接受基督徒使用阿拉字眼；首长对华社、华教采取开明的态度，接受各方的意见，甚至考虑大家意见，并且答应做到。

江贤钦也赞扬阿德南对砂拉越人民及华文教育的巨大贡献。他也遗憾首长因为在任时间太短，所以他想做但是未来得及达成的砂自主权的索回目标。

江贤钦表示，阿德南获得砂拉越人民的支持与爱戴，希望下一任的砂拉越首长同样保持开明的政策，继续争取砂拉越自主权。

處事總是考慮全民利益

劉利民嘆「走得突然」

（本报诗巫12日讯）全国独中董联会主席天猛公拿督刘利民表示，阿德南首长虽然才上位不到3年的时间，但是他的表现令人震撼，是一个有远见、魄力及亲民的杰出领袖。

天猛公拿督刘利民是对本报记者发表其对砂拉越首席部长阿德南的离世感言。

也是诗巫华人最高领袖的天猛公拿督刘利民表示，首长逝世得很突然，是在意料之外的事情，他表示没有想到阿德南会这么早离开。

他说，首长非常清楚马来西亚是一个多元种族的国家，他一心一意为人民服务，而且在处理事情时，不采用种族的角度来看待。他总是考虑到全民的利益，所以可以说是全民首长。

“我感到很感动，因为首长在任期期间对华教的支持。从他在2014年上任时，我们就去见他并呈上备忘录，要求他拨款给全砂14间独中。阿德南初时不了解独中的办学方针，当他知道独中没有获得政府的经济支持后，他认为独中虽然媒介语是华语，但是所做的工作同样是为国家教育下一代，政府应该要为独中提供经济资助，于是先后三度拨款。”

刘利民表示，阿德南很清楚了解大马这种多元种族、多元宗教与文化的国家应该要如何治理。他清楚各族的需求，公平对待，懂得多源流的教育对马来西亚是一个优势。他处理事情是考虑到人民与国家的利益，以及社会的需求。

他说，首长会听取人民的意见与想法，思想开明，觉得大家的意见好就会接受。他不专制，会听取民意，如果有建议对社会有好处，他就会果断执行。他以亲民为出发点，诚恳为人民服务。他在政策上的改革与创新，全民都可以看到。这样的一位领袖，肯定对国家的稳定与民族的团结，各族的和睦共处起着很大的作用，希望马来西亚有更多这样的好领袖来治国，带领国家走向繁荣与稳定。他也寄望目前在任及往后上任的国家领袖可以学习阿德南，以他为政治楷模。

刘利民表示，更重要的是，阿德南一上任，就对砂拉越参组马来西亚后，政府没有照着原则来执行，从中看到砂拉越自主权的问题。只有资深及有经验的政治家才可能看到，并且有勇气为砂拉越争取权益。他办事不马虎，而且很认真做事，看到事情会先经过了解才决定如何去做。他是一个懂得听取大家意见，不自我的全民首长。