永不言棄改善生活 副揆欽佩華社挑戰精神

依万（右3）移交10万令吉支票予蔡志权。左起为张天赐、黄靖喜、刘明、郑福成、刘观胜、刘磐石、侯建仲及吴天平。

（沙登31日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希对大马华社努力改善生活“永不言弃”（Never Say No）的挑战精神，感到钦佩。

他说，众所周知，大马华社的坚韧、勤劳和毅力，善用最少的资源扭转乾坤，如吉隆坡开埠之父甲必丹叶亚来。

他相信，大马未来10年，华社将会继续成为主要团体，引领国家取得更多成功。

他指出，我国尚有一些领域需要改进，但仍是值得其他国家人民向往的国家，并举例有中国人民期待移民到我国。

阿末扎希周五晚受邀出席吉隆坡中华大会堂13周年晚宴，但因要事在身无法出席，并由马来西亚能源承包商协会会长拿督斯里依万代读讲词。

阿末扎希也赞扬，隆华堂了解吉隆坡华社的需求，不分种族和宗教，举办各种慈善活动，帮助弱势群体，为改善吉隆坡社区做出努力。

他希望能与隆华堂合作，提升吉隆坡的社会经济、文化、教育和福祉，同时也会聆听该会的建议和看法，一同前进。

依万也宣布，阿末扎希以个人名义捐出10万令吉予隆华堂。

吉隆坡中华大会堂会长拿督蔡志权希望，各政党推出良好及公平的施政方针，相信“华社大力支持政府的历史” ，迟早将会上演！

他说，在我国民主选举的过程中，华人在多次的选举中全力支持执政的国阵，使得政府全面执政，不过现今政府经历两次“大部分华人不支持政府” 的情况，对华人的选票失去信心，因此期望政府不是采取“放弃华人选票”的模式，去面对即将到来的全国大选。

他强调，华人的基本要求是社会的稳定、利商的环境及公平的对待各族群。

“我们更不希望执政者偏向采用种族及宗教课题，为吸引选票的政策！它不适合马来西亚多元的社会！我们希望，各政党推出良好及公平的施政方针，我们相信，华社大力支持政府的历史，迟早将会上演！”

蔡志权认为，吉隆坡区域有一个“吉隆坡中华大会堂”，为天经地义的事情。该会是注册的团体，依据马来西亚社团法令进行活动，从来没有伤害或影响隆雪华堂，也从未有任何行动证明隆华堂分裂华社。

“相反的，隆华堂通过各类活动，让我们自己的会员及吉隆坡区域的华裔人士参与及得利，何谓罪过？ 我们呼吁，隆雪华堂应该做好自己的本分，协助华社解决困扰多时的问题。

另外，隆雪华堂会长翁清玉前天接受《当今大马》访问时表示，隆华堂邀请阿末扎希出席周年庆典晚宴是在展示力量，肯定是拥有特别管道或特别关系，才会邀请得到阿末扎希，是一种政治意图。

而对于国阵主要领袖没有出席晚宴，蔡志权受询时说，他们没有针对性邀请政党出席，阿末扎希副首相的地位崇高，是最佳邀请人选，对于阿末扎希不克出席是有感到些许失望。

出席者晚宴的嘉宾包括吉隆坡中华大会堂永久名誉顾问拿督刘观胜及刘磐石、名誉顾问丹斯里郑福成、署理会长拿督黄靖喜、副会长拿督刘明、顾问拿督斯里侯建仲及拿督吴天平、马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐、世界林氏总商会总会长丹斯里林顺平及高雅国际美容集团拿汀徐高雅等人。