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水災情況惡化 登27學校停課

发布于 January 23, 2017
登州水灾情况恶化，军人协助运送物资到各疏散中心。
登州水灾情况恶化，军人协助运送物资到各疏散中心。


（瓜拉登嘉楼22日讯）随着登嘉楼水灾情况恶化，该州已有27所学校被迫停课。
登州教育局主任沙夫鲁丁说，在士兆，有9所学校停课，其中6所学校淹水，即甘榜勿述国小丶查洛国小丶冷嘉国小丶甘榜毛糯国小丶双溪拉斯国小及甘榜武吉国小。
他告诉《马新社》：“另2所学校即甘榜菲克里国小及鲁布德拉斯国小因道路不通而停课，而阿罗勒加沙国小是由于充作疏散中心而停课。”
在乌鲁登嘉楼，有14所学校停课，其中10所学校淹水，4所学校因道路不通而停课。
沙夫鲁丁说，上述10所学校是登加旺国小丶马登国小丶瓜国小丶武吉达多国小丶鲁布伯里勿国小丶东姑安布安英丹国小丶马慕迪亚宗教中学丶瓜拉伯浪英迪亚兹中学丶瓜拉平国小及哥当国小。
“4所道路不通的学校是瓜拉珍德利斯国中丶德利斯国小丶巴东斯德布国小及瓜拉珍德利斯国小。
“在甘马挽，只有一所学校巴东古布国小因淹水而停课；在龙运也有一所学校停课，即敏答达隆国小。”
在勿述，两所学校淹水而停课，甘榜南加国小因淹水而停课，而登比拉国小则充作水灾疏散中心。
沙夫鲁丁说，登州27所学校停课，有5824名学生和681名教师及168名职员受影响。

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