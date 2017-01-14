民眾政黨向阿德南鞠躬獻花 巫市會2天悼念會

刘利民及江贤钦等人向阿德南献花。

（本报诗巫13日讯）诗巫市议会于今明两日上午9时至晚上9时在诗巫民众会堂为已故砂首长丹斯里阿德南举行悼念会，诗巫市议会、诗巫省华团、联民党及一些民众于今早齐向阿德南鞠躬与献花。

在悼念会开始前，宗教师法托尼带领诗巫各回教堂及祈祷室代表进行祈祷仪式，在准备妥当后，诗巫市议会率先向阿德南鞠躬及献花，之后是华社代表与诗巫省华团，尔后则是联民党。

而且，诗巫省华团、诗巫省独中董联会、诗巫福州公会及其属下各辅翼与砂拉越彭城刘氏公会于今早献上花圈。

诗巫市议会市场与小贩组主席黄惠萍表示，由于时间紧迫，来不及通知民众，担心民众错过这机会，因此特别举行2天的悼念会，好让民众能够抽出时间，对最敬爱的首长阿德南献上敬意，并且市议会也准备吊唁册让民众留言。

另一方面，诗巫联民党取消所有的新春活动，包括将于本月22日举办的新春联欢晚宴、新春大团拜等。

肯雅蘭全民黨致敬阿德南

「他做了前人沒做的事」

（诗巫13日讯）阿德南逝世了，肯雅兰全民党向他致以敬意，也值此向他家人致以慰问。

肯雅兰全民党指出，阿德南从政近40年，在他生命的最后2年11个月里，作为砂拉越首席部长，他为砂拉越人民做了前人没做的事，即回顾、提出并实际上进行着索回砂自主权课题的事，也为他在生命的最后3年戴上了前人所不曾拥有的历史光环。阿德南做了他力所能及的事，人民尊敬他！

砂拉越自主权的失去是从参组大马的第一天开始。砂拉越第一任首席部长加隆宁甘在抗拒过程中激烈反抗，以至对簿公堂。

此后，砂先后断送了许多在MA63，即1963年马来西亚协议里阐明的权益，如教育自主权、金融银行自主权等等，甚至于连最宝贵的天然资源石油的拥有和开采权也被剥夺。最后连砂拉越的领海也只剩下5海里，这意味着领海之外的所有天然资源砂拉越人民无权享用。1976年还把砂拉越原本是三份之一的伙伴邦地位（砂拉越、沙巴、马来亚联合邦），明文规定降为十三州之一。

这就是砂拉越和砂拉越人民在上个世纪六十年代参组马来西亚之后的历史悲哀！这也应验了当年代表伊班族出席马来西亚协议签名的朱加在签名之后回到加帛时回应同胞时的一句话“希望我们参组大马不会像从头开始吃甘蔗那样，越吃越无味。”

“54年来，我们砂拉越人民不断在抗争、在呼喊，为的是什么？为的就是要求有一个公正的社会、公正的政府、公正的马来西亚，现在连原本于1963年在砂拉越人民强烈抗议声中，在马来西亚协议之中，敷衍给的权益也一再剥夺，这怎能抚平砂拉越人民的心？”

如今阿德南做了他生命最后阶段该做的事，走完了他的人生旅程，肯雅兰全民党期待并希望他的新接班人能够继承阿德南的索回砂主权的工作，为阿德南未完成的预定时间索回砂拉越自主权事业，继续做新的贡献，这是砂拉越人民和砂拉越后代子孙之大幸。