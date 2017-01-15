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民眾受促踴躍捐輸 醫院血庫缺A型血

发布于 January 15, 2017
捐血运动现场。
捐血运动现场。


（本报民都鲁14日讯）民都鲁中央医院血库与砂捐血者福利协会今在时代广场举办捐血运动，获得民众踊跃响应。此活动是于早上10时至下午3时进行。
据了解，民都鲁中央医院血库一直以来都提倡民众踊跃捐血，以保持血液贮存量充足，随时应付意外的发生。
目前该血库缺乏A型血，因此希望民众能响应未来所举办的捐血运动，或到该院进行捐血。
与此同时，已多次在民都鲁举办捐血运动的砂捐血者福利协会也计划在民都鲁设立分会。
该会秘书周子明表示，基于民都鲁目前没有分会，因此凡加入会员者，都直接隶属母会会员。
也因此，若在民都鲁设立分会，将能为本地会员提供更多方便，争取更多的福利。
周子明说，于1990年成立的该会目前仅在古晋和美里设立分会，现任会长为拿督罗拔拉英，后者也是美里分会的负责人。
他续说，只要捐过血或自愿者都可加入该会，无年龄限制，入会费为10令吉，以及年捐为10令吉。
有兴趣者，可浏览www.blooddonors.org.my下载申请表格，同时可通过该会面子书专页：sarawakblooddonors，了解更多详情。

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