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武術協會及精武體育會 即起至14日訓練課程

发布于 January 8, 2017
美里省武术协会及美里精武体育会将于2017年1月7日至14日（8天）假武术总训练中心主办美里国际武术训练课程暨舞龙、舞狮、电音三太子等的手法、技术和鼓法。
美里省武术协会及美里精武体育会将于2017年1月7日至14日（8天）假武术总训练中心主办美里国际武术训练课程暨舞龙、舞狮、电音三太子等的手法、技术和鼓法。


（美里7日讯）美里省武术协会及美里精武体育会将于2017年1月7日至14日（8天）假武术总训练中心主办美里国际武术训练课程暨舞龙，舞狮，电音三太子等的手法、技术和鼓法。
有关课程公开让美里省各中小学生参加学习，美里国际武术训练课程、学习课程有国际竟赛套路，包括长拳、剑术、刀术、棍术、枪术、南拳、南刀、南棍以及太极拳，初学学生学练课程包括基础武术、竞赛套路、拳、剑、刀、枪和棍，砂州校际武术赛规定项目的国际武术初级竞赛套路。
该美里国际武术训练课程是让各校的特优武术学生能在协会特别聘请2位砂州专业客座教练下，提升武术技术水平，也为今年即将到来的多场大型武术赛，如美里省校际赛、2017青少年武术冠军赛、和砂州教育局联办的第四届全砂校际武术龙狮锦标赛和全国中华武术杯锦标赛做好参赛前准备。
美里省武术协会也积极挑选杰出的选手，计划在今年参加3场的国际武术大赛，即2017台湾世界武术锦标赛、第七届婆罗洲国际武术邀请赛，以及2017香港国际武术锦标赛。教育局和学校课外活动部门都非常重视有关比赛。
每年美里省武术协会的选手，都成功在美里省内的中小学校年终课外活动颁奖典礼上，赢得全校最佳或最杰出运动员大奖，这都是选手们的荣耀，也归功美里武术协会教练团、家长们的付出及团队的成果，也期待武术选手们今年的表现。
该会欢迎一年级到中五学生参加学习，任何询问请联络1098842939。

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