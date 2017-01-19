正進行人行道鋪路工程 雙溪巴基橋將完工

（古晋18日讯）情牵32哩居民多年的老路双溪巴基桥终于建竣了！

据悉，这座桥经历了多届的州选举，在选举前夕不断成为话题，终于在上一届的州选举期间，由已故前砂首长拿督巴丁宜阿德南沙登所领军的国阵队伍，漂亮胜出达叻州选区后，尤其是华裔选票大量回流下，该座桥的计划终于实现了。

根据32哩居民表示，到了最近几年，居民们也麻木了，不再追问有关当局何时建桥，每一天走同样的路线、同样的危桥，接送孩子上下学。

该桥的建筑工程目前已完成了90%，正进行人行道、栏杆及柏油铺设工程。该桥当初会引起居民的争议，主要是因为该区附近是32哩中华公学，每天学生及家长来回数次，该木桥严重失衡，分分钟都会危及使用者生命，当地居民就通过社区领袖上达予代议士，但最后还是“只闻楼梯响未见人下来”。

建竣后的双溪巴基桥对通往学校及巴基新市镇更为方便，因此对该区老店的生意也有所帮助。

西连中华商会前年在一项与县内华社领袖的交流会上，32哩的华团代表皆异口同声表示希望该桥早日建起来，以惠及当地居民，尤其是附近学校的学生及家长，由此可见该桥对32哩居民们是多么重要。