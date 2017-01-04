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歐製造業PMI 攀六年高點

发布于 January 4, 2017


（本报美里3日综合整理）欧元区制造业上个月表现强劲，显示2017年欧元区景气复苏将有个好的开始，而且价格指标也明显上升，对欧洲央行而言是双喜临门。制造业景气改善，也激励欧股2日盘中小涨。
IHS Markit公司公布，欧元区去年12月制造业采购经理人指数（PMI）上升到54.9，为2011年4月来最高，也与初估数字相同，比11月的53.7明显上升。欧元区制造业在2016年的平均PMI也是六年来最高。

受制造业景气好转的激励，欧股2日开低走高，道琼欧盟50指数盘中涨0.4%，道琼欧洲600指数也涨0.5%。德国DAX指数更一度大涨0.8%，为近三周来最大涨幅，义大利股市也劲扬1.3%。

IHS Markit首席商业经济学家威廉森指出，「欧元区制造业于2016年底表现强劲，也为2017年的经济成长提供有力基础。决策官员将制造业展望好转及物价压力上升，视为双重利多」。

欧元区去年12月的产出次指标从54.1上升到56.1，达到32个月来高点，年增率接近4%。新订单次指标也升至55.9，创五年多来高点；欧元贬值使进口成本提高，加上全球商品价格上涨，使平均采购成本出现五年半以来的最大升幅。

不过，欧元区整体通膨率近月来虽加速上升，欧洲央行（ECB）官员仍担心，核心物价到目前为止都还没展现可靠的上升趋势。

IHS Markit调查涵盖的七个国家去年12月制造业PMI都上升，其中，德国PMI升到55.6，为35个月来高点，法国制造业景气的扩张速度也是五年来最快，西班牙扩张速度是11个月来最快，希腊萎缩的势头也减缓。

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