歌迷受促勿錯過 傅健穎15日簽唱會

大马创作才女Jyin傅健颖移交她最新专辑《雨天后Somewhere After》与星城购物广场节目策划经理黄隆兴。

（美里7日讯）大马创作才女Jyin傅健颖随着出版了最新专辑《雨天后》将于1月15日（星期日）下午1时30分，在星城购物广场新翼二楼活动大厅办砂拉越唯一一场《雨天后SomewhereAfter》签唱会，美里Jyin傅健颖的歌迷们受促别错过与她近距离互动和拍照签名。主辦方也特别鸣谢美乐大酒店和Magic Beauty Studio。

继2011年发表的第一张创作专辑，Jyin傅健颖的第二张创作专辑前后用了4年的时间筹备，这期间个人的历练也随着时间慢慢累積。无形中对生活的态度、创作的坚持、爱情的观点有了属于个人的看法，因此专辑里的歌曲属于个人这几年的经历点滴结合，特别是对爱情态度。

制作《雨天，后Somewhere After》这张专辑期间，Jyin傅健颖也曾发表一些单曲。制作专辑过程中，已有好多首歌曲录制好，但在基于专辑概念与方向全面考量，因此割舍了许多创作的歌曲。虽然无法让大家听到其他创作，至少这张专辑里依然是个人的全创作，让大家可以聆听5年后蜕变的Jyin傅健颖。

Jyin傅健颖的第二张创作专辑《雨天，后Somewhere After》的概念是一个年轻人的故事。经历过一些风雨的人懂得如何对某些事情和某些人释怀，成长和领悟。日子和人生不能浮躁，而要沉淀的过。

主打歌《雨天，后》是一首轻摇滚的曲风，也是Jyin首次尝试的风格。俐落的编曲和唱法显现出即是雨天后看不见彩虹，至少放晴了、看清了，懂得释怀了。

第二主打《爱情淡了》是Jyin擅长的抒情芭乐。简单明了的意境和歌词，扣人心弦的旋律，让人心痛之余又增添了点感动和怜惜。

第三首《Rose》是Jyin全新尝试的创作。配合完美的弦乐编曲，诉说一个经历沧桑的人学会保护自己，同时学会爱自己，绽放美丽。

第四首《在我身边》是首轻松甜蜜的轻摇滚歌曲。符合现代人想为了身边的人而把自己练习成为更好的自己。

第五首《而你》是首温馨浪漫的歌，字字针对一个重要的《你》而唱出爱意和感恩的旋律。

Bonus Track是Jyin配合父亲节写给爸爸的一首感动之作。一把干净的吉他和钢琴，透过自己的歌手与亲身的经历，唱出对父亲的深刻的敬爱，可说是无不让人眼眶泛泪的小品。

整张专辑像是时光倒流的感觉，从沉重到温馨，一首一首的告诉你Jyin所经历的时光，她的词正是与你对话的内容，而她的曲将让你感受她的体验。