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檳總警長：需大眾協助舉報 獨行恐襲者最難偵測

发布于 January 20, 2017
蔡义来（左起）及卡扎里等人在“监控检测及反恐策略”讲座会上观看主讲人所带来的反恐器材。
蔡义来（左起）及卡扎里等人在“监控检测及反恐策略”讲座会上观看主讲人所带来的反恐器材。


（槟城19日讯）槟州总警长拿督威拉蔡义来坦言，警方最难侦测的恐怖袭击行动是由单枪匹马所进行的袭击，因为恐怖袭击者只要在网络上接受指令后就会单独行动，因此多数不会留下太多的线索让警方得以追踪。

为此，他希望社会大众可协助警方，在发现可疑人物及不寻常的现象发生时，可立刻向警方举报。
他也说，每名警员都肩负对抗恐怖袭击的责任，所以警方接获民众投报就会展开行动。

蔡义来是于今日在出席“监控检测及反恐策略”讲座会后的记者会上，这么指出。相关讲座会是由大马防范罪案基金会主办，联办单位则为槟州政府、理大及槟州警方。

蔡义来表示，有些单独行动的恐怖袭击者由于并未与外界沟通联系，所以警方很难侦测其行动路线及取得更多线索。

“因为相关袭击者的反社会心态，所以许多恐怖袭击者的家人及朋友在罪案发生后，始终无法相信亲人犯罪。”

他也指出，只要有人聚集之地，比如夜店，就会成为恐怖袭击的目标。所以，他希望相关业者，需时时提高警惕，以确保其安全性。

此外，代表槟州秘书拿督斯里法立占出席讲座会的槟州副秘书拿督卡扎里则说，由于此次的讲座会是由政府机关的人员参与，因此州秘书署也特别拨出了1万令吉的拨款作为活动基金。

他致词时提及，乡委会作为政府的基层机关，所以地方领袖也有责任协助政府维护地方上的安全。他直言，由于我们太过于注重地方上的发展多于安全，所以忽略了地方安全的重要性。

他也认为，由于现在的年轻人多为活在自己的世界里，所以让人无法了解他们的思维，而且年轻人经常接触网络世界因此其思维及想法受到一定的影响。

会上大马防范罪案基金会槟州分会主席拿督赛嘉阿法也赠送纪念品给开幕嘉宾卡扎里。

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