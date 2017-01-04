檳政府發放制度化撥款 5獨中各獲40萬元

槟州政府移交制度化拨款模拟支票给槟州5所独中，前排左起槟城锺灵三校董事长拿督郭显荣、副董事长拿督斯里谢有吉、华协会委员许海明局绅、黄伟益国会议员、华协会主席章瑛、槟首长林冠英、曹观友行政议员、华协会副主席黄汉伟州议员、韩江中学董事财政拿督方炎华、槟华独中董事监学黄金珠、菩提独中董事柯碧娟及日新独中董事总务拿督杨云贵。

（槟城3日讯）槟州首席部长林冠英促请联邦政府不要做到这么“烂”及“难看”，作为一个联邦政府，连5千万也拿不出，他也没话可说。

他希望联邦政府继续发放2016年的拨款给华校。

林冠英呼吁联邦政府，尤其是华裔部长，不要再睡觉，他们应该在内阁施压，因为如果联邦政府5千万也拿不出，他们当部长也没有“意思”，不如“干脆弃官”。

他重申，他至今不明白，为何联邦政府拿不出5千万，所以他才提出一个“勇敢”的建议，即槟州政府准备“借给”联邦政府5千万，以发放给华小。

他强调，联邦政府的财政预算是介于2千600亿至2千700亿之间，5千万则只是2千600亿或2千700亿的0.018或0.02%。

他透露，槟州政府除了制度化拨款独中外，每年也分发600令吉给独中老师及职员。

他强调，槟州政府今年选择在1月3日移交拨款给独中，因为3是“生”，好“意头”，以及也希望在新一年的首周内完成这项“重要的任务”。

他续透露，今年和往年一样，槟州政府200万令吉拨款将均分予槟城菩提独中、槟华独中、锺灵独中、韩江中学及大山脚日新独中，每所学校各得40万令吉，以及加上他的特别拨款，从2009年至今，槟州政府已拨款1千800万令吉给槟州的独中，即平均每所学校共获得360万令吉。

针对大山脚日新独中董事总务拿督杨云贵建议槟州政府协助培训独中师资，他说：“培训没问题，这能强化软体及建立软体的优势。”

他是于今日在移交槟州政府制度化拨款模拟支票予州内5所独中时，如此指出。