首页 新闻 两岸三地 橫掃圍棋界 60場連勝 神秘棋手自揭是Alpha Go

橫掃圍棋界 60場連勝 神秘棋手自揭是Alpha Go

发布于 January 6, 2017
聂衞平与围棋高手“Master”对弈。
聂衞平与围棋高手“Master”对弈。


（中国5日讯）连日横扫围棋界，挑战人类顶尖高手连胜的神秘“Master”，昨日继续在网络上痛宰中韩高手，当中64岁的中国“棋圣”聂卫平对弈1小时败阵，至昨晚连胜59场后的“Master”终于自爆身份-“我是Alpha Go的黄博士”，代为执子的是首席设计师、来自台湾的黄士杰。昨晚深夜“Master”又战胜中国的古力九段，以60连胜结束横扫围棋界的最后一局。
“Master”由上月29日开始在各围棋网站挑战围棋高手，打败中日韩的围棋顶尖高手，包括世界排名第一的中国棋王柯洁、韩国排名第一朴廷桓、日本第一人井山裕太等。其中柯洁败于“Master”后昨日住院。
挑战人类围棋高手未曾一败，许多人认定“Master”不是人，猜测是AlphaGo升级版，或另一款围棋人工智能（AI）。曾有棋手分析，网络上神秘高手下棋时几乎不会花到思考时间，棋路也脱离职业棋士思维。
昨日“Master”接连战胜围棋高手取得53胜后，中国聂卫平成为“Master”的第54位对手。考虑到聂的年纪，“Master”破例将30秒一手的快棋改为1分钟，昨午2时开始，双方对弈耗时约1小时，在对弈结束后，取胜的“Master”打出一行繁体字：“谢谢聂老师。”
聂赞“Master”厉害，但对人类高手百战百胜令他感到惊讶。他指“Master”技术全面，从不犯错。“Master”昨日下午继续对战中韩顶尖棋手，战绩来到59胜。到晚上9时50分，“Master”终发言自爆就是先前替AlphaGo下棋的黄士杰博士。晚上近10时，“Master”最后一盘的对手是中国九段古力，最终古力也认输，“Master”取得60胜0负1和，而令人尴尬的是这唯一一场和棋还是因为棋手掉线系统自动判和，并不是棋盘上的局势真的势均力敌了。

7年前預言
電腦擊敗人類
网络昵称为“Master”的神秘棋士，终于在昨晚9时50分自揭身世，其真正身份为Google人工智慧系统AlphaGo团队的黄士杰博士。
去年，AlphaGo两度击倒韩国天才围棋棋手李世乭，震惊棋界科技界。AlphaGo由Google DeepMind团队开发，两位首席工程司之一为台湾师大资工博士黄士杰，比赛中他依照AlphaGo指示下棋，他也是业余六段的围棋高手。黄博士在2010年的论文提及：“电脑围棋在2006年，当‘蒙地卡罗树搜寻’和‘树状结构信赖上界法’出现后才带来革命，围棋程式在10年或20年之后，将能击败顶尖人类棋手。”他和AlphaGo只用了6年就把这预言打破。

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