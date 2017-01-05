槍殺案件轉至高庭 李志堅與3嫌犯9日開審

两 名嫌犯目无表情地步往警车。

（本报美里4日讯）美里高庭今日接受将嫌犯拿督李志坚与另3名同涉及砂公正党秘书比尔卡勇遭枪杀案件的嫌犯同时间进行审讯之申请，并定于1月9日开审。

该枪杀案主要嫌犯拿督李志坚在第二次过堂时，法庭已允许副检察司奴法芝拉根据刑事程序法典第177A条文（案件的转移），把所有案件转移至高庭续审。

昨日，此案件于高庭二次过堂时，副检察司奴法芝拉则再向高庭司法专员阿威阿都威哈申请将要犯拿督李志坚与其他3名被告同时间审讯。

副检察司奴法芝拉今日则以刑事法典第107条文（对一事之教唆）申请将全部嫌犯安排同一时间进行审讯，并获得高司法专员阿威阿都威哈批准。

另一方面，第二名嫌犯陈伟忠（Chin Wui Chung，译音）的代表律师郭汉北也向高司法专员指出，嫌犯拿督李志坚代表律师蔡小虎，因于日前进行手部手术，无法乘坐长途飞机，因而要求将开审日展延。

该案件在经过多次的展延后，高司法专员将审讯日期设在1月9日至11日及1月16日至20日聆审此案，共8天。

首名嫌犯为29岁的莫哈末非德里（Mohamad Fitri Pauzi），他在刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控，他被控于6月21日早上8时20分，在美里杜当路E-Mart霸级市场附近路口交通灯前，杀害比尔卡勇。

第二名被告为37岁的李昌伦（Lie Chang Loon，译音）被控与莫哈末非德里同谋，在刑事法典第109条文下被控，可与第302条文同读。50岁的陈伟忠（Chin Wui Chung，译音）及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名），可与第302条文同读。

嫌犯拿督李志坚因教唆他人杀害比尔卡勇，因而警方也采取第302条文（谋杀）提控李志坚。在上述条文下，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。

美里公正党秘书比尔卡勇是于2016年6月21日早上8时许，欲从住家出发到河滨公园办公室上班途中，在柏迈再也EMART购物广场前的交通灯遭人开枪射杀，当场毙命于驾座上。