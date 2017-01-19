柔蘇丹：只想維護人民福祉 沒興趣與敦馬辯論

森林城市工程料须30年时间建造，届时料有70万名外国人入住，但不全是中国人。

（吉隆坡18日讯）柔佛苏丹依布拉欣殿下强调，殿下没兴趣与前首相敦马哈迪辩论，甚至陷于论战。

殿下说，殿下只有兴趣维护人民福祉，而不是政治。

“朕要说的都说了，够了啦。朕的论述都是凭据事实与数据，而不是根据西方新闻报导。”

英文报《星报》引述殿下的话强调：“朕不做猜测或恐吓（的声明），就是这样。朕不要自我矮化。”

依布拉欣殿下是回应也是土著团结党总裁的马哈迪发表“发展坐落柔州的森林城市是‘引进’中国人到柔州”言论，这么指出。

本周一，柔苏丹接受《星报》访问时，依据事实劝请不须担心中国投资商在柔州的投资，而且指责马哈迪玩弄族群政治，恐吓人民。

随后，马哈迪致函《星报》回应说，他是采用外国媒体《彭博社》所报导森林城市的资料。

森林城市工程占地1千386公顷，兴建在马来西亚依斯干达的4个人造岛，料30年内建竣，将具商业、旅游、酒店、住宅及服务于一身。

柔州务大臣拿督斯里卡立诺丁说，工程完成时，可能有70万名外国人居民，但不是全部为中国人。