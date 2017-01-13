柏拉旺土保青3次報案 網友批首長種族主義者

（本报诗巫12日讯）诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监证实，警方接到土保党柏拉旺分部青年团的3份报案书，要求调查一名网友在面子书上张贴诽谤已故首席部长阿德南的内容。

他说，警方援引多媒体及通讯法令第五百及二三三条文调查此案。

警方是于昨天晚上6时30分接到49岁的青年团团长莫哈末朱乃迪报案，他是在阅读了有关面子书帐户所有者以种族主义者来批评已故丹斯里阿德南，觉得具有诽谤性。

另外2份报案书也是由土保党柏拉旺青年团的团员，针对同样的课题报案。

查4面書友誹謗已故首長

警方：肯定採取行動

（本报古晋12日讯）砂州警队刑事调查组主任拿督德威古玛透露，截至今早，警方共在8个警区接获13个针对4个面子书用户所作出的投报。

“有关4个面子书用户被指针对已故首长拿督巴丁宜阿德南，在面子书贴上具有诽谤性的帖文或评论。目前，警方正在针对这4个面子书用户展开调查。”

德威古玛今日在文告中表示，今年1月12日深夜12时5分，一名54岁的男性面子书用户在十哩廉价屋家中被古晋刑事调查组的警员逮捕。

“警方充公了嫌犯的手机，以作办案用途。砂州警方警告网民，在丧期期间，管好自己的行为。”

他阐明，警方一直在监督着社交网站，并肯定会对任何诽谤已故首长阿德南及其他人者采取行动。