林玉成肯定成效 汶東博籌備會啟動

（本报斯市17日讯）“今年汶莱将第二次荣任中国-东盟博览会的主题国，我们非常重视，目前，已经成立了第十四届东博会汶莱筹备委员会，并已启动工作。”汶莱首相署部长兼外交与贸易部第二部长丕显拿督林玉成热情地说道。

丕显拿督林玉成本月16日接见了到访的中国-东盟博览会秘书处代表团，他对第十三届东博会取得的成效予以肯定，并表示汶莱将利用各方面的资源优势，将主题国活动办出特色、办出实效。

在汶莱期间，东博会秘书处代表团还与共办方汶莱外交与贸易部、首相署能源及工业部、初级资源及旅游部、外国直接投资活动支持中心、汶莱经济发展局、国家电子政务中心、达鲁萨兰企业等相关部门和机构举行联席会议，代表团通报了第14届东博会主题国重要活动的筹备情况及工作要点，听取各方对办好东博会的意见建议，并商讨今年在斯里巴加湾共同举办东博会汶莱展。

各方对代表团提出的扩大展品规模、筹办有特色的主题国活动建议表示赞同。汶方表示，将组织一批有实力的企业和有发展前景的项目到南宁参展，并将密切与东博会各共办方合作，动员媒体和商协会积极参与，共同推动在汶莱的相关筹备工作。

据悉，通过东博会平台，汶莱集中展示本国的特色清真食品、工艺品、电子信息产品及服务等，进一步开拓了中国-东盟市场。2014年第十一届东博会，汶莱政府与中国广西正式签署《汶莱-广西经济走廊经贸合作谅解备忘录》，2015年第十二届东博会，汶莱政府与广西北部湾国际港务集团就建设摩拉港签署了合作意向书。这些项目成为东博会投资合作的成功典范。汶莱首都斯里巴加湾市连续12年当选汶莱“魅力之城”，为中国-东盟广大的参会者所熟悉，并由此带动了众多的旅游者到汶莱旅游。



