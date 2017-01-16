林淑強：避免文化被遺忘 華人子弟須掌握華文

（本报美里15日讯）主宾拿督林淑强强调，华人子弟必须能够掌握好华文的基础，除了更了解华人文化的背景和内涵外，更重要的是不让华人的文化随着时间而被遗忘。

他是在今晚的丁酉新春联欢晚会上受邀上台致辞时，做出上述谈话。

他表示，我国的中华传统文化，尤其是每年的节日如农历新年、元宵节、清明节、端午节、中秋节、冬至节等等，身为华人，大家应该实事求是，需要正确的教育和传承，才不至于渐渐从人间消失及淡忘。

“身为现今的父母更要肩负这个责任，不但在庆祝传统节日中以身作则，也要借机传递和谈论相关的文化价值，因为这是传承传统文化不可或缺的一个很重要的工具。”

他指，马来西亚是个多元种族的国家，特别是砂州，人民都以这个特色而感到自豪，因为自从建国以来，各族群都能够在同一个屋檐下和睦相处，友爱和团结，很少会出现种族或宗教之间的纠纷。

林淑强称，在由多元种族组成的国家，人民必须互相尊重和容忍，同时也应该珍重当前的社会的安宁、政治的稳定以及太平的环境。

“我更希望各族同胞能多多举办类似的庆典，撇开文化的差别和宗教的背景，好让现有的团结精神得以传承，国家享有和平，人人安居乐业。”

他说，各族时常相聚在一起可以促进彼此之间的感情，大家的交往越来越频繁，就越能够化解彼此间的猜疑，大大减少各族群之间的隔阂与冲突。

他对今晚的盛会表示高度的赞扬，出席的公众除了华族之外，筹备会也邀请许多友族政府高官显要相聚一堂，大家在不分彼此一同庆祝佳节，充分展现了我国完美多元种族一团和气的气氛，一个超越种族、语言和文化的象征，同时也起着抛砖引玉的作用，值得其它社团的效仿。

此外，他也赞赏砂华人公会向来积极参与慈善的服务，透过主办文教和康乐活动，关注一些弱势群体，发扬中华民族爱心的传统美德。

“再多一个星期，华人农历新年即将到来，砂华人公会趁此举办丁酉新春联欢会，除了迎接金鸡年带来的新气息之外，大家暂时放下繁忙的工作欢聚一堂，彼此道贺，增进感情。”

張永源：

融入砂大家庭

華人應更加團結

（本报美里15日讯）筹备会主席张永源表示，人生的无常让大家无奈，已故首长阿德南与世长辞，大家都必须坦然接受事情的发生，更加要未雨绸缪，居安思危。

他指，虽然阿德南已经离去，但声音及精神都与大家同在，正如阿德南曾说，砂州华人不是外来者，犹闻在耳之际，他要团结各族的精神将成为砂华奋斗的其中一个目标，那华人应该更加团结，好好珍惜种族和谐并融入砂拉越这个大家庭。

“砂华如今在起跑点，未有任何成绩时不敢邀功。会长着手内部的结构，团队合作精神，我们于去年推出公会勋章，今天再推展会歌让公会注入灵魂。”

他称，丁酉年也称为金鸡年，传说中的鸡有五德的特征，代表着文，武，勇，仁，信。头戴鸡冠是为文，足后有距是为武，遇敌敢斗是为勇，有食相呼是为仁，定时报讯是为信。

他说，这五德，正是砂华要服务社群基本该有的条件，砂华本着传承文化，保留美德的精神，将代表华族在砂拉越和其他各色族群交流、分享及合作，一起创造砂拉越独有的多元种族特色。

“新一年里，我们砂华成员将在会长陈邦顺的带领下，还有顾问团的支持下，希望改变危机，把握良机，创造生机，由基层开始服务砂华！”