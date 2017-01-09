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林淑強：政府撥款不足 獨中必須自力更生

发布于 January 9, 2017


（本报美里8日讯）美里培民中学名誉董事拿督林淑强表示，砂州政府虽拨款予独中，但杯水車薪，不足以用作一间独中的开销，因此独中在经济上得自力更生。
他指，由于华文在我国不是官方语言，也因为没有接受改制为国民型中学，所以联邦政府至今没有意愿要承认独中统考文凭。
“如此一来，我国所有独中只能在经济上自力更生，因此凡报读独中的学生都要自行缴交学费，学校每年还要向外筹募，以维持庞大的开销。”
此外，他希望政府不要再找借口，不肯承认独中优越的统考文凭。
“看看全世界，在我国毕业的独中生遍佈每个角落，他们都在这些国家著名大学就读，所以我们不要感到气馁。”
他亦强调，老师必须不断地提升教学品质，多多充实自己，與時並進，一定要采纳创新的教学方式，不能一成不變。
他说，今晚是培中第廿一届董事与第十届家教联谊会就职典礼，他欣慰地看到这两个组织一路来合作无间、集思广益，把会务办得有声有色。
他认为偶尔意见相左是在所難免，“但是为了大局着想，你们的共同牺牲和贡献，精诚的团结和彼此的维护，培中才有今天的辉煌成就”。
林淑强也希望全体热爱华文教育的社会贤达，本着维护华教和培育英才，大力支持培中，让它成为本区域一等一的学府。

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