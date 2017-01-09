林淑強：把會務推向高峰 音樂社應有總動員精神

主席黄平南在拿督林淑强及拿督斯里刘久健监誓下，签署就职书。

（本报美里8日讯）永久名誉社长拿督林淑强表示，美里音乐社全体社员都对2016年所获得的成绩引以为傲，大家肯定满怀激情。大家在每一次活动所付出的辛勤和汗水，令人敬佩。

他深信，大家在新的一年应该是信心满满，胸有成竹，一步一步朝着新年新气象的高峰，为美里音乐社再创全新的形象。

林淑强今晚于该社举办的2017年丁酉年新春联欢会暨第三十届（2017-2018）年度理事会就职典礼上致词时，发表上述谈话。

他认为，大家固然为着过去的成就感到心满意足和自豪，但是，别忘了未来仍然充满着许多挑战。希望美里音乐社继续加倍努力，扎扎实实对任务精益求精，凝心聚力，攻坚克难举办更多有益身心的活动，让爱好唱歌朋友的生活多姿多彩。

他续说，这也是一个挑战自我的舞台，希望理事们发挥总动员的精神，把会务推向高峰，不要辜负广大社员和歌手们对你们的期望。

他认为，歌手们应该梦想自己不仅在本地赢奖，也期望有朝一日跨出一步站上国际舞台比赛。可以天马行空幻想那天的到来，能不能实现还得看自己的造化。

他阐明，近年来，美里音乐社很努力栽培本地新秀闯进歌坛，如今也有好些歌手渐渐崭露头角，希望大家再接再厉，相信这个梦想总有成真的一天。