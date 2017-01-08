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林思健呼籲反貪會 展示肅貪決心抓大魚

发布于 January 8, 2017


（本报美里7日讯）砂行动党委员会秘书林思健表示，沙巴爆发了我国史上最严重的贪腐丑闻“沙巴版水门案”轰动全国，我国目前可以说是深陷贪污腐败风波的处境。
“马来西亚史上最严重的沙巴水务局贪污案，多名贪官被反贪会抓到办公室和家里藏有大笔不法财物，引起全国人民哗然，此外报导也指出，联邦政府33亿拨款当中，有20亿被私吞进了贪官的口袋，这显示我国的贪腐问题已经非常严重。”
他也借此机会呼吁分贪污委员会，应该即刻把目标和矛头锁定政治人物，尤其是执政党的部长级人物，要抓就要抓大鱼，来展示真正的肃贪决心。
林思健说，一般老百姓生活困苦，正当贪官贪掉了过亿的人民血汗钱，非常多偏远的乡村地区人民却连最基本的水源供应都没有，这带出强烈对比。联邦政府拿来为人民供水的拨款被贪官私吞了，而乡区人民至今都无法享用干净的自来水供应，这是多么讽刺和令人心痛的事实。
他说，贪官贪了过亿令吉，百姓却活得如此困苦，不仅许多村子没有水源、电源、马路破烂不堪，而城市居民，包括青年也感受到日子越来越难过，薪资长期不涨、生活费却高居不下，政府又毫无改革政策来改进经济条件，人民继续面对彷徨局面。
他说一切靠自己辛劳，但是马币却一直节节败退越来越没有价值的情景，已让人民透不过气来，入不敷出。
林思健强调，2017年全民最大的使命和任务就是要维持廉洁公平的好政府。行动党必将与人民同在，继续追求为国家和人民落实真正的改变！
“大家一定要保存信心，这是变化莫测的年代，只要坚守信念，就有机会让历史改写，这个神圣的人物不是行动党或希望联盟可以办到的，而是要依靠每一位选民来达致的。”

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