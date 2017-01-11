李顯龍促港立即歸還裝甲車　中望新謹言慎行遵守一中

（新加坡10日综合电）新加坡国防部长黄永宏昨日在当地议会透露，新加坡总理李显龙已去信香港特首梁振英，要求立即归还被香港海关扣查的九架装甲车。行政长官办公室确认收到信件，又指海关正在调查，特区政府会按香港法律处理事件。

中国外交部发言人陆慷于例行记者会上回应指，希望新加坡及各国切实遵守一个中国原则，这是中国与其他所有国家发展关系的基本前提，其二，希望新加坡切实遵循香港的法律。陆慷又指，据了解，香港特区政府现在正按照相关法律法规处理此事，并指“我们希望有关方面谨言慎行”。

黄永宏强调新加坡认为，被扣查的装甲车及其他军备，为新加坡政府财物，即使由商务物流公司运送，仍受到主权豁免保护，在国际法上不能被他国合法扣留。

新加坡军队自1975年开始，已有借用台湾地进行军事训练的做法，但近期中新关系转差，中国外交部早前已表示，坚决反对建交国与台湾进行军事交流。

黄永宏说，新加坡欢迎香港的这个回覆。“遵守法治是亚洲过去半世纪以来，取得和平与稳定的基础，这让各国不论大小，建立互信、携手合作，并共同取得繁荣。”

国家资产享有主权豁免权（sovereign immunity）意味着各国都是平等独立的，一个国家的资产不可被另一个地方扣押或充公。这个国际法原则受多个国家和地区承认，包括新加坡、香港、中国大陆和英国。

由商业船运公司APL负责运输的九部新加坡武装部队泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车及其装备，去年11月21日在台湾举行例常海外军训后启程运回国。这批军备两天后停靠香港葵涌货柜码头时，被当地海关人员扣查。

新加坡政府在过去一个多月里，透过代表律师和新加坡驻香港总领事数次告知香港政府，遭扣留的装甲车及其装备是新加坡政府的资产，不应受扣押，并要求香港当局立即归还。

香港当局至今仍未公开扣留军备的具体原因，黄永宏指出：“APL是否遵守香港海港的规定是APL与香港当局之间的事，应按照香港法律程序处理，但两者之间的问题不影响新加坡政府对泰莱斯装甲车的法律立场或权利。我们因此期待香港政府按照国际法归还我们装甲车。”

军备遭扣押后，新加坡武装部队全面检讨了运输军备的程序，以降低军备在途中遭扣押的风险。黄永宏说：“如果我们认为武装部队资产被扣押的风险增加了，不管是在亚洲或世界任何地方，我们会采取额外防范措施，就算这意味着得支付更高的运费。”

武装部队的另一个选项是考虑把军备储存在海外培训的地点，省去运输的程序，但这意味着必要时须采购额外军备来满足运作需求。

武装部队运输军备有一套严格的程序，承接运输的企业须遵守既定程序以及相关国际和当地海港条例，但船运公司可自行规划运输路线和停靠的港口，这样的安排已沿用卅多年。

黄永宏重申，如果直接“点对点”运送军备，费用将多出三四倍，把国防部的常年预算推高数亿元，而我国海军军舰也缺少足够的规模和运载量。他说，我国目前最大型多用途运输军舰登陆舰（landing ship tank，简称LST）已到了需要更换的时候，国防部会考虑是否需要添置运载量更大的军舰。

武装部队会根据风险评估来决定在特别情况下，不使用商业船运公司的服务。例如，运输先进武器和敏感设备或潜水艇，就会有特别安排，包括包下整艘船、直接“点对点”运送、派遣防卫人员，甚至是征用商船挂上国家军舰旗帜（State Marine Ensign）。

黄永宏重申，装甲运兵车及其装备供培训用途，并不设敏感配备，因此无泄密风险。他总结时说：“新加坡和香港关系多年来良好且友好，我们期待事件圆满解决，双边友好关系会持续。”